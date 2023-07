La madre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años hallado ayer asesinado en ciudad cordobesa de Laboulaye, Córdoba, calificó como como "un psicópata" al chico acusado del crimen, quien era "amigo de toda la vida" de su hijo y pidió que sea condenado a prisión perpetua, a pesar de que se trata de un joven inimputable, ya que tiene 13 años.

"Este chico es un psicópata. Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos, cumpleaños. Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención", dijo entre lágrimas Mariela Flores, madre del adolescente asesinado, quien al igual que su esposo, Martín Sperani, apuntó esta mañana, en declaraciones a distintos medios de prensa, a ese adolecente como el confeso autor del crimen de su hijo.

Por su parte, el padre de la víctima dijo que "no hay palabras" para describir lo sucedido y recordó que, para ellos, el ahora acusado "era uno más de la familia" y sus padres "también".

"No termino de entenderlo, no. Es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta", sostuvo hombre, al recordar que los papás del supuesto autor del crimen se habían sumado a la búsqueda de su hijo.