La detención de Pablo García Aliverti para cumplir la condena de tres años y medio de prisión por atropellar y matar, cuando manejaba alcoholizado, a Reinaldo Rodas, un vigilador que circulaba en bicicleta por la autopista Panamericana en el año 2013, reavivó el debate sobre cómo se juzgan y condenan los delitos viales. Mariana Sena, referente de Compromiso Vial, recordó en este marco que familiares de víctimas viales, víctimas viales y activistas por la seguridad vial llevan presentado dos veces un proyecto para reformar el Código Penal e incorporar, finalmente, el delito vial.

"Es un anhelo que tenemos de hace años: que el Código Penal incorpore el delito vial y estos delitos se puedan tratar como merecen, no como meras infracciones", dijo Sena a RosarioPlus.com. Según explicó, estos hechos se juzgan y sancionan en la órbita de lo administrativo. La idea es que haya conductas que pasen a considerarse delitos, no contravención y se aborden como tales. En concreto, se trata de manejar borracho o drogado, cruzar con el semáforo en rojo o circular con exceso de seguridad. "Se trata de delitos porque son actos conscientes que violan normas, no que las desconocen", puntualizó.

Con esta modificación, remarcó Sena, el Poder Judicial puede intervenir antes de que se consuma el hecho en sí (como matar). "Buscamos darle valor a las palabras al fin y que dejemos de recibir migajas de justicia. Queremos que el Poder Judicial pueda reparar pero también anticipar y prevenir".

El proyecto que propone esta modificación ya se presentó dos veces en la Cámara de Diputados de la Nación. La primera vez, perdió estado parlamentario. Las expectativas de distintas organizaciones, asociaciones, familiares y víctimas están puestas en que se pueda discutir en comisiones y en el recinto.