Vecinos y familiares de víctimas volvieron a manifestarse en el Monumento

Los 48 muertos que contabiliza el departamento Rosario en lo que va del año no pasan desapercibidos. Tampoco la ola de robos y mucho menos las balaceras, sean o no azarosas, sean o no equivocadas. Todo ese hartazgo viene traduciéndose en distintas convocatorias a marchar y concentrar reclamando más políticas de seguridad y Justicia para las víctimas. Este miércoles el Monumento fue escenario de una nueva convocatoria que reunió sobre todo a familiares y amigos, pero también a ciudadanos de a pie.

Las consignas de la concentración de este miércoles fueron "Rosario sangra" (el mismo lema con la que se convocó a la que fue la marcha más importante de la ciudad contra la inseguridad, en el año 2016), "Rosario quiere paz" y “Rosario quiere vida”.

Los organizadores pidieron que las personas que concurran a la marcha no lleven insignias políticas, sino banderas de Argentina.