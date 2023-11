Un patrullero se estrelló contra una casa, ubicada en Juan José Paso y Chaco, en barrio Empalme Graneros, y dejó a una familia en ruinas. El choque ocurrió este lunes por la noche y por el momento se desconoce el motivo por el cual el móvil se incrustó en la vivienda.

“No estoy para empezar de cero otra vez”, afirmó Débora, dueña de la casa destruida, en diálogo con el móvil de Sí 98.9.

Según relató la mujer, había terminado de cenar con su familia y estaba a punto de acostarse cuando el móvil policial ingresó en su hogar. “Ayer no sé por que no me acosté temprano, me atrasé y hoy la estoy contando gracias a Dios”, indicó.

Sin embargo, la tragedia no terminó con la destrucción de la vivienda, sino que se extendió por varias horas. “La gente aprovechó esta desgracia para robarme”, lamentó Débora, y detalló que sufrió la perdida de ropa, un aire acondicionado y una máquina de coser, entre otras cosas.

“Mi marido es carpintero, pero cuando no hay trabajo, nos ponemos a vender artículos de limpieza por la ventana. Así que no sólo me arrinuaron la casa, sino mi trabajo”, apuntó Débora.

Respecto a los motivos del siniestro vial, la mujer comentó que no se escucharon sirenas y señaló: “Pedí explicación de por qué venían a tan alta velocidad, pero no me la dieron”.

Para colaborar con la familia, se puede llamar al teléfono 3412176612 o realizar un depósito bancario al alias juanita20.23