Finalizaron las audiencias preliminares y solo resta fijar el inicio del juicio a los 20 policías por otro caso de violencia institucional ocurrido hace cinco años. Las víctimas son siete jóvenes que sufrieron torturas a manos de efectivos durante la madrugada del 23 de marzo de 2018, primero en las Cuatro Plazas y luego en la comisaría 14º. La querella pide la prisión preventiva para los imputados, que al momento se encuentran en actividad.

“Es una causa muy grande. Cuatro de los 20 policías están imputados por el delito de tortura. Solicitamos que se extienda esta calificación a otros que han participado de lo que pasó dentro de la comisaria 14. También pedimos la prisión preventiva. Ahora están todos en libertad y en actividad”, explicó en Sí 98.9 el abogado Federico Pagliero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Y sumó: “Es una causa que venimos luchando desde hace mucho. Ya van cinco años, lo que da cuenta de cómo desalienta la investigación el poder judicial provincial. Venimos insistiendo con apurar el trámite. Hemos dado intervención a la Secretaría de DDHH de Nación porque tenemos demoras injustificadas. Los chicos han sufrido amenazas y amedrentamiento por parte del personal policial”.

“Los siete jóvenes fueron sorprendidos por una agresión brutal por parte del personal policial. Luego hubo una persecución hacia uno de ellos, que fue golpeado y le cortaron sus rastas en el piso cuando estaba totalmente inconsciente. Las víctimas pasaron una noche en la comisaria 14ª y sufrieron abuso sexual, maltrato, golpes y amenazas. Esto también constiuye el delito de tormentos”, agregó el abogado.

“Se busca desalentar la participación de las víctimas en el juicio. Si la celeridad no viene por pedido de la querella, este juicio no arranca. No interesa que se ventile este debate”, cerró.