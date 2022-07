El ataque con arma de fuego cometido este domingo por un hombre con antecedentes psiquiátricos en un centro comercial de Copenhague causó la muerte de tres personas y heridas graves a al menos otras cuatro, confirmaron las autoridades, que descartaron por ahora que se haya tratado de "un acto terrorista".



El detenido, un danés de 22 años, eligió las víctimas "al azar", declaró anoche el inspector jefe de la policía de Copenhague, Soren Thomassen, de acuerdo con reportes de las agencias de noticias AFP y Sputnik.



La policía considera auténticos los videos del sospechoso que circulan desde anoche en las redes sociales, señaló Thomassen.



En estos se lo ve posando con armas, imitando gestos de suicidio o refiriéndose a un tratamiento con un medicamento prescrito por un psiquiatra "que no funciona".



Las cuentas de YouTube e Instagram del sospechoso fueron cerradas durante la noche.



El sospechoso "tiene antecedentes psiquiátricos", dijo Thomassen. "No hay indicios de que tenga cómplices", agregó.



Los tres muertos son un adolescente y una adolescente daneses, ambos de 17 años, y un ruso de 47 residente en Dinamarca, detalló la policía.



Los cuatro heridos, que están graves, son dos daneses de 19 y 40 años y dos suecos, un hombre de 50 años y una adolescente de 16.



"Nuestra conclusión es que escogió las víctimas al azar", afirmó el inspector. "No hay indicios de que se trate de un acto terrorista".



Otras personas sufrieron heridas leves en la estampida que siguió al tiroteo.