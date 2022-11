Un menor habría actuado en el doble crimen de los pibes del Fonavi de zona oeste. El dato llegó de boca del fiscal Adrián Spelta, encargado de la investigación. Spelta explicó también, este viernes al mediodía, que fue identificado en base al testimonio de testigos y que personal de calle procura su detención en estas horas. Lo mismo sucede con otro de los presuntos ejecutores de la balacera mortal, que mató a plena luz del día a Eric Galli y Valentín Solís. La madre de este último, en diálogo con los medios en el lugar del crimen, brindó un testimonio muy emotivo explicando que su hijo no tenía "nada que ver con ninguna cosa de bandas".

Lo que se sabe del hecho

Mientras el fiscal Spelta avanza muy rápido con la investigación, la comunidad de la escuela "Lola Mora", la secundaria del barrio a la que iban las víctimas, no sale del estupor. Pocas horas antes del doble crimen, otra balacera se había dado en la noche del miércoles y en la misma zona, también contra alumnos de esa institución. En ese caso, habían resultado heridos una adolescente de nombre Valentina y un amigo, con el que jugaba a las cartas en la vereda del Boulevard Segui frente a un minimarket. Ese hecho se dio a cincuenta metros del ataque contra Iván y Eric.

En este marco, el fiscal Spelta brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre la investigación del doble homicidio: "De acuerdo al testimonio de testigos, actuaron tres hombres. A dos los tenemos individualizados y uno de ellos sería menor de edad, por lo que hemos informado al Juzgado de Menores. Al otro, que es mayor, lo estamos buscando con personal de calle", afirmó el funcionario del MPA.

Spelta dio información sobre el arma que se habría utilizado para atacar a Valentín Solís y Eric Galli, los dos chicos que murieron por el ataque del jueves por la tarde: "En el lugar encontramos 16 vainas de una misma arma, que puede haber sido de repetición continua -tipo ametralladora- o una 9 milímetros adaptada. Hasta donde pudimos reconstruir, se acercaron las tres personas y comenzaron a disparar. En principio, dirigieron el ataque a los dos chicos que murieron".

La escena del doble crimen

Según lo que contó a RosarioPlus este viernes Elizabeth, la mamá de Valentín, los chicos volvían de la escuela, donde los habían desobligado porque no había agua en la institución. Y cuando se habían sentado en la puerta, fueron atacados. "Acá vivía la abuela de Valen, él y yo vivimos en otro lugar, más lejos de acá, nos tuvimos que mudar hace un tiempo cuando quedamos en situación de calle. Tengo cuatro hijos, el más chiquito es bebé", relató también la mujer, en medio del dolor.

Mientras hablaba con los periodistas que fueron hasta el barrio, Elizabeth se esforzaba por desvincular a su hijo asesinado de un presunto ajuste entre bandas. "No tenía nada que ver con ninguna cosa de drogas, era un chico aplicado, con notas excelentes en la escuela", repetía. Y hasta le pidió a su hermana que la alcance una de las carpetas de Valentín, llena de 10 y de felicitaciones de sus docentes.

"Mirá, en inglés se había sacado Excellent en las últimas pruebas", mostraron orgullosas la mamá y la tía del pibe. Este sábado a las 18, la comunidad de la Lola Mora y de la Martha Salotti -la primaria que está al lado de la secundaria y es a la que habían ido los chicos ejecutados- marcharán pidiendo justicia desde la escuela hasta la Comisaría 19. La seccional policial está a pocos metros del lugar y según repiten los vecinos, los uniformados "nunca hacen nada".

Los menores en medio de las balas

"Es un hecho muy triste por las edades que tenían, aunque me escapa a mí la reflexión como fiscal. Creo que corresponde a los que definen políticas sociales analizar lo que está pasando. Y también pensar que hay cada vez hay más menores como víctimas, pero también hay cada vez más menores del lado de los que disparan. Venimos observando cuando investigamos a bandas involucradas, que suele aparecer un menor como responsable de un delito y el reproche también de la sociedad por la situación de que no haya sanción alguna para quien es responsable de ese hecho, por ser no punible", sostuvo el fiscal Spelta.

Asimismo, el fiscal habló sobre la hipótesis de que ambas balaceras estén relacionadas: "Respecto a la balacera de la noche anterior, en la que resultaron heridos una chica y un chico, también adolescentes, no podemos establecer todavía si tienen relación. No lo descartamos, pero tampoco podemos confirmarlo. Estamos peritando las vainas encontradas en uno y otro lugar. Sólo sabemos que uno y otro ataque fueron a cien metros de distancia, con pocas horas de diferencia y que los adolescentes vivían en el mismo barrio e iban todos a la misma escuela"