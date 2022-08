Equipos especiales de rescate y médicos del gobierno de Córdoba comenzaron este viernes por la mañana con la evacuación del contingente de estudiantes rosarinos que permaneció en la base del cerro Champaquí, luego de que una compañera sufriera una descompensación y muriera durante una excursión para llegar a la cima.

Además de la adolescente fallecida, otro compañero de la Escuela Nro. 1334 "Maria Madre de la Civilización del Amor" tuvo que ser trasladado al hospital de Santa Rosa de Calamuchita.

Al enterarse del hecho, un grupo de familiares de los estudiantes de quinto año se arrimaron al establecimiento educativo, ubicado en Uruguay al 4000, entre Avellaneda y Lavalle; para exigir explicaciones sobre lo sucedido.

"En la escuela no saben nada, porque en el cerro no tienen señal", indicó uno de los padres que se acercó al colegio, este viernes por la mañana, en diálogo con el móvil de Sí 98.9. "La directora me dijo que los chicos están todos bien, que están todos arriba del cerro y ban a bajar hoy".

Según comentó el hombre, los alumnos no pudieron llevar sus teléfonos celulares a la expedición por indicación de la escuela. Este viernes a las 15:30 el Padre Fernando llevará a cabo una misa por la muerte de la estudiante de la Escuela Nro. 1334 "Maria Madre de la Civilización del Amor".

En tanto, el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofe cordobés, Claudio Vignetta, sostuvo que “se dispuso que dos aeronaves de la Dirección de Aeronáutica de la provincia despeguen cuando tengamos luz del día con médicos y rescatistas que van a valorar la situación”.

Vignetta dijo que a las 4 de esta madrugada llegaron al refugio integrantes del grupo especial del DUAR, perteneciente a la Policía de Córdoba, “para contener la situación hasta tanto lleguen los médicos en helicóptero y podamos empezar con el rescate”.

“El contingente está en una base del Champaquí con dos paramédicos que los están asistiendo. Hay muy mala comunicación en el lugar, pero entendemos que por el momento estarían bien y estarían conteniéndolos hasta tanto lleguen las aeronaves para poder trasladarlos”, indicó el funcionario en declaraciones al canal DoceTv.

Vignetta remarcó que durante la jornada de este jueves había “viento predominante y bajas temperaturas”, pero que las condiciones climáticas “no eran del todo desfavorable” para realizar la escalada hacia la cima del Champaquí, el pico más alto de la provincia.

El funcionario aclaró que “en principio" se trataría de "un contingente muy bien organizado, con un guía oficial matriculado y dos paramédicos que estaban registrados y tenían una breve historia clínica de las personas que subieron”.

En el mediodía de este jueves, el servicio de emergencia recibió un pedido de un helicóptero porque había una adolescente descompensada bajando del Champaquí pero, según Vignetta, los fuertes vientos impidieron que la aeronave pudiera bajar y luego les informaron que había fallecido y la estaban trasladando hasta la base del cerro.

Por la tarde, hubo otro aviso de que otro integrante del contingente también tenía síntomas de descompensación y que “iba a ser bajado por unos lugareños, junto con los bomberos voluntarios de Yacanto y llegaron aproximadamente a las 2 (de esta madrugada) al hospital de Santa Rosa de Calamuchita y está siendo asistido”.

Ante esta situación, se dispuso que dos aeronaves despegaran una vez que amaneciera, con médicos y rescatistas. "Hemos despachado más o menos a las 23 horas un grupo especial del DUAR que llegó a las 4 al refugio para contener la situación hasta tanto lleguen los médicos en helicóptero y vamos a empezar con el rescate", precisó Vignetta.

El cerro Champaquí se encuentra en Pampa de Achala y las sierras grandes de Córdoba y tiene una altura de 2790 metros en la cumbre.