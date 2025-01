La desaparición de Marcelo Molina, entre Roldán y Funes, pasó una semana y los ribetes que va adquiriendo la investigación hacen presumir el peor desenlace. A tal punto que el fiscal Adrián Spelta dispuso que las dos mujeres y el hombre detenidos desde la semana pasada serán imputados como coautores de homicidio calificado. No obstante, en rigor, el hombre de 42 años no ha sido hallado aún, ni vivo ni muerto, desde que se le perdió el rastro el 3 de enero.

Quienes serán acusados por Fiscalía son la pareja de Molina, y un hombre y una mujer que serían familiares. Los identificados como C. C., R. C. y J. K. se encuentran aprehendidos a la espera de resultados de tareas investigativas y finalmente se libró la orden de detención.

El fiscal Spelta, de la Unidad de Homicidios dolosos en turno, ordenó múltiples medidas de investigación, rastrillajes, relevamiento de cámaras de seguridad en zonas de interés para la causa en curso y secuestro de celulares que se enviaron a peritar.

Con el análisis de los datos obtenidos, se determinó que estas tres personas sean sindicadas como los coautores del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de personas en grado de consumado”.

En tanto, desde Fiscalía agregaron que los acusados serán llevados a audiencia imputativa los próximos días mientras continúan la investigación para dar con la víctima.

Lo que se sabe

La desaparición fue denunciada por Silvia, una de sus hermanas. Molina, empleado en la Municipalidad de Roldán, habría salido de su vivienda el viernes pasado llevando algunas pertenencias a bordo de su camioneta, una Volkswagen Saveiro blanca, y desde entonces no hubo más noticias sobre su paradero.

Según contó la mujer, su hermano la había llevado al trabajo con la promesa de buscarla más tarde. Sin embargo, nunca apareció. “A las 18 horas me mandó un mensaje escrito, algo que no es habitual en él. Me puso que se había juntado con una mujer con la que está saliendo”, explicó en Roldán FM 92.

En las últimas horas, la investigación derivó en varios operativos, el hallazgo del vehículo, una moto, documentos y otras pertenencias del desaparecido.