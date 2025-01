Continúa el amplio operativo policial para dar con el paradero de Marcelo David Molina, el hombre de 42 años cuyo rastro se perdió el pasado viernes 3 de noviembre en Roldán. Desde la tarde de este miércoles, un patrullero policial resguarda su vivienda y se realizaban pruebas con luminol para dar con indicios sobre qué le pudo pasar o intentar dar con su paradero.

La familia no tiene indicios de qué pudo haber pasado. Sú último contacto con él es cuando le avisó a su hermana que pasaría a buscarla por su trabajo pero nunca llegó. “Me mandó un par de mensajes pero él nunca escribía mensajes, siempre mandaba audios o enviaba emoticones”, describió su hermana Silvia.

Las sospechas de la familia recaen sobre la pareja de Marcelo David Molina y temen que ella le haya hecho daño de alguna manera. “Esa tarde me dijo que lo llame, que me venía a buscar al trabajo, pero lo llamé y nunca me contestó. Me llegó un mensaje de su celular que decía «me junté», entiendo que se mudaba con su mujer. Fui a su casa, donde estaba todo apagado. Entré y se habían llevado papeles, fotos, ropa, dos televisores, un secarropas. Lo llamé y le escribí y no me contestó. A la noche me llegaron mensajes escritos desde su celular. Pero él no mandaba nunca textos escritos, siempre mandaba una manito o audios”, sumó.

Silvia tras no poder hablar con su hermano se acercó hasta su casa y entre las pertenencias del hombre, señaló que faltan computadoras, documentos personales y del vehículo.

Marcelo David Molina, de 42 años, está desaparecido desde el pasado 3 de enero y su familia lo busca desesperadamente. Quien pueda brindar datos sobre su paradero, pueden comunicarse a los teléfonos 341-3553-457 (Erika) o al 341-3754-325 (Silvia).