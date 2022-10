Tras cuatro jornadas intensas de largas audiencias en el Centro de Justicia Penal (CJP) se conoció en la tarde de este miércoles la resolución del juez Núñez Cartelle sobre las cautelares que fueron solicitadas por 28 personas vinculadas a la banda de Los Monos, quienes están acusados de integrar una asociación ilícita y de haber cometido tres asesinatos, además de ejecutar extorsiones, robos de vehículos y venta de drogas desde junio de 2021.

En la abundante evidencia que presentó la fiscal Marisol Fabbro contra la banda, se detectó que esta “nueva camada” de Los Monos compuesta por jóvenes está liderada por Luciano Cantero desde la cárcel, con apenas 19 años, junto a su mamá y su novia. Los tres están presos y desde allí mandan órdenes al territorio.

“Prisión preventiva por el plazo para todos los acusados. Acá existió una asociación ilícita. Y así como una fábricas tiene por objetivo hacer bulones, por ejemplo, para este tipo de bandas el objetivo es cometer delitos contra la seguridad pública”, dijo el juez Héctor Núñez Cartelle, en la audiencia de este miércoles.

De los 28 imputados en la audiencia estuvieron 14, los otros siguieron las palabras de juez vía Zoom. El magistrado explicó en funcionamiento de la banda y sostuvo que los jefes de la gavilla eran Luciano Cantero, Lorena Verdún y Érika Bullón, Dylan Baldón funcionaba como nexo de todos los otros integrantes.

“El concepto de asociación ilícita, el bien a tutelar es la seguridad pública. Y no hace que cada miembro tenga acciones materiales, ni acuerdo por escrito, sino coincidir con los otros integrantes en los objetivos asociativos. Pueden inclusive no conocerse con todos los que están en la banda. Y no hace falta que el delito sea cometido, ya con la preparación es suficiente”, argumentó el juez. Asimismo, a la banda delictiva se le adjudican tres homicidios entre 2021 y 2022, además de contar con imputaciones por extorsión, robo de vehículos, intimidaciones y un atentado contra el CJP

En la audiencia Núñez Cartelle trajo a colación la detención de Luciano Cantero en el mes de enero de este año, donde se secuestró un arsenal. “Hemos visto aquí las súplicas de quien recibía órdenes de parte suya, con alguien que pregunta por qué tiene que ser el único en recibir órdenes”, señaló.

Sobre estas relaciones verticales entre Cantero y sus subalternos el juez reprodujo un audio donde este da órdenes a Baldón. “Yo te hago caso, todo el día estoy, te preparo las cosas, nadie te hace eso, lo que hago yo no lo hace nadie y no estoy por la plata, no estoy por nada yo, porque te quiero porque sos mi amigo, pero te re zarpas”. Vale decir que mientras se desarrollaban las audiencias, el pasado lunes por la noche, fue asesinada la abuela de Baldón y una de las hipótesis es que fue una interna de la propia banda.

Para el juez la venta de drogas era la actividad central de la banda, pero dijo que el negocio también implicaba coacciones, usurpaciones y robos. “Había osadía en el accionar, prácticamente no tenían freno en los hechos violentos. Inclusive se vio acá como atacaron a un policía para robarle su moto”, adujo Cartelle.

“En el caso de Cantero, desde el penal de Marcos Paz daba órdenes, dónde y cómo guardar las armas, los autos robados, habla de la chata de la madre y cómo enfriarlo para poder comercializarlo después. También organizaba los puntos de venta de drogas y el control de lo recaudado. Inclusive escuchamos evidencias de cómo se hacía cargo del costo de los abogados”, amplió.