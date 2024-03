El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a los hechos ocurridos el fin de semana cuando dos colectivos que trasladaban personal del Servicio Penitenciario de la provincia fueron baleados en la zona norte de Rosario. “No nos van a amedrentar”, aseguró el mandatario santafesino.

“No vamos a volver nunca atrás y queremos que los violentos, los narcotraficantes y los delincuentes lo entiendan", aseveró.

En este sentido aseguró que "hay medidas que se tomaron y que no van a volver atrás, no nos vamos a dejar amedrentar bajo ningún concepto, porque hay una política de Estado que se ha tomado y es controlar la cárcel para controlar la calle. No vamos a volver atrás”.

Este sábado, dos micros que trasladaba a personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Santa Fe fueron baleados en horas de la mañana en Circunvalación a la altura del puente Paliere. Tres de los ocupantes sufrieron heridas, según confirmó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni y debieron ser asistidos.

Horas más tarde, tras rumores que aseguraban que el ataque respondía a una queja de los presos de alto perfil por las condiciones de encierro, se realizó una requisa sorpresiva en pabellones de la Unidad Penitenciaria nº 11 de Piñero, que estuvo a cargo de los Grupos Tácticos Especiales.

Las tareas se concentraron en los pabellones 7 y 9 y del 25 al 29, y en la oportunidad se secuestraron elementos cortopunzantes, celulares y chips que fueron puestos a disposición de la Justicia para su peritaje.