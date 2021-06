El secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, habló sobre la situación de la cárcel de Piñero y la fuga de presos de este domingo y afirmó que el Gobierno provincial anunciará en los próximos días "o menos de 4 o 5 decisiones muy profundas" en relación a la infraestructura de la unidad del sur santafesino.

"Nos sorprendió porque se cruzó el límite", señaló el funcionario y sentenció: "No vamos a negociar absolutamente nada y vamos a proveer al Servicio Penitenciario y la fuerza de seguridad de todos los elementos para poder combatirlo".

Respecto a las medidas que tomará la Casa Gris tras el ataque y la fuga de presos de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, Gálvez anticipó: "En los próximos días se van a tomar no menos de 4 o 5 decisiones muy profundas, que nadie las hizo y la vamos a hacer nosotros".

En conferencia de prensa, desde la sede local de Gobernación, el secretario adelantó: "Este gobierno va a construir el muro de seguridad perimetral de todo el complejo Piñero, para que esto no ocurra nunca más y para dotar de seguridad a los trabajadores del Estado. Es una obra millonaria, que se tiene hacer para poder brindarle seguridad a un penal que es un ícono, donde hay un sinnúmero de referentes que operan adentro para producir hechos violentos afuera".

Además, el funcionario comentó que la Unidad Penitenciaria Nº 11 "va a tener un centro de monitoreo modelo en el país, porque así debe ser". "No puede ser que tenga cámaras obsoletas, no hay infrarrojo para ver en la oscuridad", criticó Gálvez y añadió: "Avergüenza pensar que la cárcel de Piñero no tenga muro perimetral".

En cuanto al episodio de este domingo por la tarde, el secretario indicó que "se originó un gran tiroteo" y confirmó que se fugaron 8 internos, de los cuales fueron recapturados dos, se detuvo a siete presos que intentaron escapar por un agujero que se realizó en el cerco perimetral, y se asesinó a "un delincuente, de los que vino de afuera".