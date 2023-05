Miguel Torrén despidió a su hermano con un emotivo mensaje en redes sociales

El jugador de Argentinos Juniors, Miguel Torrén, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a su hermano José Sixto, quien fue víctima de un asesinato a balazos en su domicilio en la zona oeste de la ciudad la noche del sábado.

“Hoy me toca despedir a mi querido hermano… Todos anhelarían tener un hermano que esté dispuesto a darlo todo por uno, y él era justamente así. Desde pequeño me protegía y aún de adulto lo seguía haciendo”, expresó con tristeza Miguel Torrén en su conmovedor mensaje de despedida a su hermano José Sixto (42), quien fue víctima de un brutal asesinato anoche en la entrada de su hogar, al recibir varios disparos en el tórax y abdomen

El defensor de Argentinos Juniors expresó su emoción a través de sus historias en Instagram, en relación al hecho y continuó: “Tenías virtudes y algunos defectos... pero me quedo con las anécdotas y momentos que compartimos desde que éramos niños hasta hoy. Siempre te alegraste por mis logros, por mi familia. Me decías 'yo no pude, pero vos sí'. Eso es lo que me hace feliz”

Finalmente, Miguel Torrén, el capitán del equipo del barrio de La Paternal, expresó: “Descansa en paz Coki, ya hemos sufrido bastante y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y agradezco que hayas amado a mis hijos”

Argentinos Juniors publicó en sus redes sociales un comunicado breve expresando su apoyo a Miguel Torrén y a su familia en este difícil momento.