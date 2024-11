La investigación por la desaparición de Sofía Delgado sigue sin arrojar su paradero y en la ciudad de San Lorenzo una numerosa manifestación reclamó por su aparición. Familiares, amigos y vecinos de la ciudad se reunieron este martes al atardecer en la esquina de los bancos para exigir por la joven de 20 años que lleva 13 días desaparecida. Hubo descontento con el accionar policial.

“La policía me tuvo 3 segundos. Me retaron porque dijeron que ya nos habíamos reunido y porque la causa la tenía el fiscal”, comentó la mamá de Sofía en diálogo con los medios de prensa y añadió: “Le pregunté todo el día al fiscal y no me respondió”.

“Quiero saber dónde está mi hija, es todo lo que pido”, exigió la mujer quien minutos antes había sido recibida por una de las jefas de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, Lorena Tetáz en medio de un clima de tensión. Hubo algunos incidentes menores y tironeos en la puerta del edificio policial cuando la mamá de Sofía entraba a reunirse con las autoridades.

“Que empiecen a trabajar en serio y nos digan dónde está”, reclamaron los vecinos.

En el marco de la búsqueda de la joven, el fiscal Carlos Ortigoza ordenó allanar una vivienda en San Lorenzo donde surgieron indicios a partir del señalamiento de perros entrenados. La policía secuestró sábanas y prendas con manchas de sangre. El morador de esa vivienda quedó demorado, al igual que una pareja en Pergamino.

Los arrestados son Alejandro José B. (35) –que es conocido de Sofía– y Miranda L. (29), quienes fueron encontrados en General Paz al 1000 de Pergamino, donde se secuestraron dos celulares, discos rígidos, pendrives y elementos que fueron enviados analizar.

El miércoles 30 de octubre pasado, Sofía Delgado salió a la noche de su casa, donde vivía con sus dos hermanas y su sobrina en el barrio Díaz Vélez de San Lorenzo, y no volvió. Su novio atestiguó que ella le había pedido una transferencia de algo de dinero para comprar un alfajor y no regresó.