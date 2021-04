Una mujer que realizaba compras con su hijo pequeño propinó una serie de insultos a la empleada de un almacén de calle Maipú al 1200, y todo quedó registrado en la cámara del comercio. Entre los insultos hubo expresiones xenofóbicas y las agresiones llegaron al nivel físico con objetos contundentes. El video se difundió este viernes al mediodía y poco tiempo después se viralizó con miles de compartidos y comentarios.

En el marco de los improperios, la mujer atinó a tirar parte de la mercadería al piso, y cuando vio que la empleada realizaba un llamado al 911, le arrojó botellas y otros objetos directamente a ella, mientras otra clienta esperaba abonar en el medio de la escena.

La discusión nació al solicitar la clienta un cigarrillo, a lo cual la empleada respondió que solo tiene mentolados a la venta. Fue entonces que comenzó a decir: “El cliente tiene la razón, yo no fumo mentolados. Tené cuidado con tu trabajo, va a durar poco, (mientras lanzaba la mercadería). ¿Me vas a pegar con eso, boluda? Tratá bien a los clientes, siempre haces lo mismo, desgraciada, tratas mal a la gente y tenés que agradecer a la Argentina que te da de comer”.

Luego le habló a la otra clienta: “Mire señora, yo no le rompo nada, le tire las cosas porque es una hija de puta”. Entonces comenzaron las agresiones directas a la joven, que se defendió tirándole un objeto cuando la clienta se iba, y volvió diciendo “pará loca de mierda, me llegas a tocar el nene te juro que te reviento. (...) ¿Así como me ves el papá de mi hijo es policía federal. ¿Sabés como te hago romper la cara? Perra, sucia, agradecé que te damos de comer acá”.

Luego le lanzó unas cinco botellas, y a la joven empleada, que ya no se veía en cámara por guarecerse, se la escucha gritar del miedo.