Con el nombre de “Centros Territoriales de Control” (CTC), el concejal Lisandro Cavatorta presentó un proyecto que busca instalar unidades descentralizadas de las áreas de control y monitoreo, con el objetivo de aumentar las capacidades que tiene el municipio para la prevención de conflictos, violencias y hechos ilícitos.

El proyecto, presentado por el presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal, prevé, además, que en éstos espacios se puedan destinar recursos edilicios, tecnológicos y humanos para que, a través de convenios, funcionen centros de despacho unificado entre las áreas municipales, provinciales y nacionales, desde el cual se tomarán medidas de manera coordinada para la gestión de la emergencia.

“Hay que controlar el territorio en el territorio. Tener un centro de control en el mismo barrio implica que los que miran las cámaras de video-vigilancia, los agentes, los móviles, los que toman las denuncias y reclamos, y hasta quienes asisten a las víctimas, puedan conocer en profundidad cuáles son los problemas más frecuentes, los lugares y los momentos más conflictivos de ese barrio” afirmó el autor del proyecto.

Junto con las cámaras de monitoreo, en estos Centros Territoriales de Control, se podrá ir personalmente a gestionar denuncias y reclamos como los que se suelen hacer en el 147 o en el Perfil Digital de la web de la Municipalidad, con todo lo relacionado a la convivencia y la tranquilidad pública.

“Si contamos con equipos y recursos que trabajen en el mismo territorio que se monitorea y controla, podremos dar una respuesta más efectiva, más rápida y cercana a la demanda de tranquilidad y seguridad de los vecinos” resaltó el edil.

El proyecto de Cavatorta se inspira en la figura de los Centros de Monitoreo Urbano (CMU) que actualmente operan en Capital Federal en Puerto Madero, en Chacarita y sobre la Avenida 9 de Julio. Hoy nuestra ciudad cuenta con un único Centro de Monitoreo, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR), desde donde se monitorean las 217 cámaras del Municipio y se reciben todas las consultas, reclamos y llamadas de emergencia al 147.

El CIOR y el 147, al igual que en años anteriores, volvieron a ser noticia hace poco tiempo por denuncias de precarización, malas condiciones de trabajo y una capacidad de respuesta menguada, a partir de denuncias públicas realizadas en redes sociales por sus empleados.

Sobre esto, el Concejal Cavatorta manifestó lo siguiente: “Por impericia, negligencia o vaya a saber uno por qué, Rosario no tiene un sistema de videovigilancia ni de respuesta a la emergencia acorde a lo que esta ciudad necesita. Tenemos unas 200 cámaras municipales, la mayoría con una tecnología vieja, mal monitoreadas por el CIOR, que no coordina bien ni con el 911 de la Policía ni con las videocámaras privadas. Y casi no tenemos móviles para enviar cuando los vecinos nos llaman. Así es muy difícil prevenir y perseguir al delito”.

“No te digo que tengamos el sistema de cámaras de Tigre o de la ciudad de Córdoba, miremos sin ir más lejos a municipios como Funes acá en Santa Fe, o Mar del Plata o Moreno en la Provincia de Buenos Aires. Funes tiene 200 cámaras propias y va a comprar más, Mar del Plata unas 2.000 y Moreno unas 1.200.” afirmó el edil.

“Lo que es más grave -exclamó Cavatorta- es que la capacidad de respuesta del municipio frente a lo que las cámaras puedan llegar a ver, o cuando los vecinos llaman al 147 denunciando ruidos molestos, trapitos, peleas en la calle, problemas en los barrios, etc., es casi nula. No solo tenemos un municipio “a ciegas”, que no ve lo que pasa en la calle, sino que además tampoco puede reaccionar frente a las demandas de los vecinos.”

En el marco del trabajo que viene llevando adelante en la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal, Cavatorta concluyó: “Hay cosas que el municipio no puede hacer, porque no tiene policía ni armas, ni está autorizado por la ley a hacer inteligencia, pero hay mucho que sí. Para que el delito y la violencia no circulen como lo vienen haciendo en Rosario, el Estado debe tener mayor presencia en la calle, en todos los barrios, con todos los recursos que tiene. Recursos de personal, logísticos y sobre todo tecnológicos. Estoy convencido de que tenemos que invertir más en controlar la calle y menos en cámaras de fotomulta”.