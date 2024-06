Es el sexo día de búsqueda de Loan, el pequeño de 5 años que fue a cortar naranjas y se perdió sin dejar rastros. Al menos esa es la declaración de los tres detenidos y del resto de los menores que se encontraban con él minutos antes de la desaparición. En esa jornada una serie de llamados diseccionaron la investigación hacia otros rumbos, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

Loan Danilo Peña, fue visto por última vez el jueves 13 de junio. Según la fiscalía, la principal hipótesis continúa siendo que se habría perdido cuando intento regresar por su cuenta a la casa de su abuela. Mientras la Gendarmería Nacional intensifica los operativos de búsqueda en la zona del paraje rural “El Algarrobal” (localidad 9 de Julio de Corrientes) se reportó una llamada desconocida al 911 que podría darle un giro drástico al caso.

La reciente alerta de un presunto testigo cambiaría por completo la investigación. Por la noche del miércoles, un hombre llamó al 911 y denunció haber visto a Loan en la ciudad de Resistencia, Chaco.

De acuerdo a su declaración, habría visto al pequeño dentro de una camioneta Toyota Hilux color blanca el pasado jueves, fecha en la que desapareció. Así lo detalló el medio local, Diario Chaco. El testigo sostuvo que vio al vehículo detenerse en la Ruta Nacional N° 11, cuando descendió un mayor con un menor (que podría ser Loan). El niño vestía una remera azul y jeans, y aparentemente se sentía descompuesto, ya que vomitó al bajar.

No fue la única llamada que se reportó brindando información de Loan. La periodista de Radio Casilda, Alejandra Berrondo, recibió en su red social personal datos que podrían servir para sumar aportes sobre el paradero del niño que se encuentra desaparecido desde el jueves pasado en Corrientes.

A la periodista, quien acostumbra a publicar las Alertas Sofía en sus redes sociales, le han enviado datos que podrían aportar algunas puntas a la investigación en curso. Por tal motivo, la Policía Federal se acercó a su domicilio particular, en nuestra ciudad, y tomó desde su móvil personal los mensajes que recibió este martes con información del hecho.

Todas las pistas están siendo barajadas y ninguna hipótesis se descarta. No obstante, el fiscal aclaró: "Lo que tengo objetivamente es que el niño tomo otro camino, que se fue para otro lado (distinto a la casa de la abuela), eso lo tengo chequeado por el testimonio de los niños que estaban con él".

Si bien "todas las líneas investigativas" están abiertas para llegar a dar con el paradero del menor de edad, el fiscal afirmó que no quiere que “las circunstancias familiares se mezclen con la investigación”. "No puedo hacer inferencias sobre lo que no tengo", sentenció.