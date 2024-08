El expresidente Alberto Fernández habló por primera vez tras las denuncias de su expareja Fabiola Yañez por violencia de género y afirmó que probará su inocencia.

"No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza", aseguró el ex mandatario, en una entrevista que le brindó al diario El País de España.

“Durante cuatro años fui presidente de este paísn (Argentina) y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”. agregó.

Según Fernández los cuatro años de convivencia en Olivos con Fabiola Yañez estuvieron plagados de peleas y discusiones, y reconoció que hubo violencia verbal, pero nunca física.

En cuanto a las imágenes que se dieron a conocer sobre supuestos golpes del ex presidente a su ex pareja, Alberto dijo: "He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”.

“Francamente, no lo logro entender. Vuelvo a repetir, nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer. No tengo el chat, no sé cómo es la conversación, no entiendo de qué está hablando cuando dice que llevo tres días golpeándola. Eso nunca ocurrió”, comentó.

Sin embargo, admitió que la relación tuvo episodios de violencia verbal: "Muchas veces tuvimos problemas de otros tipos. Y se me hace muy difícil porque tengo que entrar a explicar otras cosas que directamente se vinculan con su intimidad”, dijo.

Fernández consideró que “hay alguien que ha incentivado” a Yañez a denunciar “y hay un aprovechamiento político del Gobierno. “No se llega (a esta instancia) por una denuncia de Fabiola. Se llega porque lo encontraron en un chat y Fabiola primero dice que no quiere promover la acción penal y luego cambia”, sostuvo.

Respecto a la cuota alimentario de su hijo menor, el exmandatario apuntó: “Nunca pondré en duda mi obligación de acompañar el crecimiento y las necesidades de mis hijos. Nadie me los está demandando”.

Por último, Fernández habló sobre las críticas de CFK y remarcó: “No comparto la mirada que tiene de mi Gobierno y del que ella también fue parte. Y me sorprenden sus afirmaciones en cuanto a lo que se difunde en los medios cuando ella ha sido víctima de los medios. Y mucho más cuando siempre contó con toda mi solidaridad y acompañamiento frente al linchamiento mediático que padecía. Reitero que no he sido el autor de ninguna golpiza”.