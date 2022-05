Las reparticiones del Tránsito municipal amanecieron empapeladas de cartelería sin autor con una fotografía de la secretaria de Control Carolina Labayru y debajo una inscripción: “Persona no grata en la DGT”. El intendente, en diálogo con la prensa, se mostró molesto calificando el hecho como “politiquería barata, en sintonía con acciones desde hace varias semanas contra este Municipio”, y volvió a acuñar el término “mugre” para calificar a autores anónimos que lo realizaron. Defendió a su funcionaria a capa y espada, aunque aseguró que al no considerar el acto como una amenaza explícita, no elevará una denuncia formal.

"Es la misma mugre de la politiquería que estamos viendo, mentiras sobre la cantidad de narcolímetros y alcoholímetros, Y ahora criticaron que ella no hizo una denuncia penal cuando no es un hecho denunciable penalmente. En lugar de mostrar que en la repartición la funcionaria está logrando cambios como la Guardia Urbana, buscan enfrentar a los trabajadores con la funcionaria, y no hay ningún enfrentamiento desde ellos ni desde la funcionaria", precisó con malestar el intendente.

Para Javkin, con estos folletos colgados en la Dirección de Tránsito buscaron "imponer la idea de que el problema de la inseguridad es responsabilidad de los trabajadores municipales", mientras "estamos discutiendo los roles de las fuerzas federales, de la justicia federal, de la inteligencia criminal y de la penitenciaria. Lo he planteado al presidente de la Nación. No vaya a ser que con esto quieran tapar este reclamo".

Luego deslizó sobre la condición de mujer de su funcionaria: “Tampoco me llama la atención de que el ataque sea contra una funcionaria. Sitúen el problema en esta situación política de hace tres semanas, puede haber un trabajador municipal implicado o no. Es una funcionaria que logró cambiar el trabajo de cooperativas que no funcionaban bien, y ahora están funcionando. Los funcionarios los elijo yo, y voy a cuidarlos de situaciones muy ingratas que esta ciudad no se debe permitir. La enorme mayoría de los trabajadores piensan diferentes, puede haber algunos trabajadores que están implicados con esa mugre”.

Consultado sobre el vínculo del suceso con el sindicato, respondió: "Hablé recién con el secretario del gremio municipal Antonio Ratner, y está muy implicado con las cuestiones de género, y seguiré trabajando con él".

Finalmente enfatizó: "Necesitamos, y más en estos temas, no joder en este momento de seguridad delicada. Vamos a tener una nueva tecnología en el control de las calles y esto fue gracias a las adecuaciones en la Secretaría de Control que hicieron al Estado mas eficiente. No me llama la atención el hecho".