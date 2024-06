Diez días sin Loan: la cronología de los hechos y el giro en la causa

13 de junio

El el día de la desaparición de Loan Danilo Peña. Luego del mediodía, según las primeras versiones, los adultos presentes en el almuerzo habrían dio en busca de naranjas con los menores alejándose de la vivienda. Tras esto, el niño habría desaparecido sin dejar huellas.

14 de junio

La desaparición toma estado público y trasciende a todo el país. Los ojos de los medios de comunicación regionales y nacionales están puestos sobre las circunstancias de desaparición del niño. Las imágenes de los rastrillajes en el monte bajo plagan el prime time de la televisión argentina y la presión ciudadano sobre la búsqueda aumenta minuto a minuto.

15 de junio

Se empiezan a ver contradicciones entre los detenidos por abandono de persona. El fiscal intenta ser prudente y trata que lo que considera, al menos hasta el momento, internas familiares producto de viejas rencillas, no contaminen el principal objetivo: encontrar a Loan.

16 de junio

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $5 millones para todo aquel que aporte datos certeros de dónde podría estar Loan Danilo Peña.

17 de junio

Se producen una serie de hallazgos que alimentan la hipótesis que indica que el niño se extravió. Una zapatilla a dos kilómetros de la casa de la abuela hace que el rastrillaje se intensifique. Imágenes de efectivos policiales tanteando un pantano con un palo recorren el país. Hoy se investiga si esa prueba no fue plantada por el mismo comisario que comandaba la búsqueda.

18 de junio

Es el quinto día de la desaparición de Loan y crece la desesperación por esclarecer el paradero del niño. La hipótesis que se mantiene es que el niño se perdió, lo que atenta contra ella es el tiempo transcurrido, por lo que los investigadores empiezan a barajar otras posibilidades. Un dato brindado por uno de los detenidos empieza a redireccionar el rumbo de la investigación.

19 de junio

Se mantiene la prudencia y desde la fiscalía tratan de que no se filtre información sobre el nuevo rumbo que ya había tomando la investigació. Mientras la información en los portales era que no se descartaba ninguna hipótesis, los investigadores ya no hablaban de búsqueda en el Algarrobal.

20 de junio

La hipótesis del rapto ya está instalada. Hay fracturas en la familia que decide ser representada por distintos abogados. “Que se produzca casi inmediatamente la búsqueda y no se lo encuentre es llamativo”, analizó Guillermo Barry uno de los fiscales a cargo de la investigación. Los perros fueron clave para descartar que se haya perdido en el monte ya que cuando se les indicaban que rastreen a Loan, no salían del perímetro de la vivienda. A partir de este dato los investigadores entendieron que el niño había sido sacado del lugar en un vehículo.

21 de junio

La Policía Federal detiene a María Victoria Caillava, funcionaria municipal que estuvo en el almuerzo de la casa de la abuela, a su marido, Carlos Pérez, un ex prefecto, y al Comisario de la policía local, Walter Maciel, quien inició la búsqueda en los primeros instantes. En sus vehículos hallan huellas de Loan.

22 de junio

Los investigadores siguen la hipótesis que indica que el excapitán de navío de la Armada Carlos Pérez y su esposa María Victoria Caillava, empleada municipal cesanteada tras los hechos, se llevaron al nene de cinco años en una camioneta desde el parador El Algarrobal, a la localidad 9 de Julio, en Corrientes. Esto lo hicieron con la complicidad del comisario Walter Maciel, también separado de su cargo e imputado en la causa.

23 de junio

La búsqueda de Loan se trasladó a la provincia de Chaco. La principal hipótesis ahora es que una red de trata habría llevado al nene a la provincia de Chaco para pasarlo desde allí a Paraguay. En dos domicilios relacionados con el exprefecto detenido en la causa, incautaron armas, proyectiles y teléfonos celulares. A diez días de la desaparición del nene, la ministra Bullrich se refirió por primera vez al caso.