La policía de Córdoba, con el apoyo de fuerzas de seguridad nacionales, detuvo a ocho familiares y asistentes directos de José Adolfo “Fito” Macías, el peligroso narco ecuatoriano que generó la ola de violencia en ese país tras su fuga de una cárcel.

Los arrestos se realizaron este jueves por la noche en el barrio privado Country del Golf, en el camino a Falda del Carmen, en las afueras de la ciudad de Córdoba.

La investigación del caso, que estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y del comisario mayor Alberto Bietti, director de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba, había comenzado hacía cuatro días, cuando se confirmó que personas ecuatorianas habían alquilado, pagando en efectivo en dólares, una casa grande en Valle del Golf.

Entre los detenidos está Inda Mariela Peñarrieta Tuarez, la mujer de Macías, quien habría ingresado al país unos 10 días antes de la fuga de Fito de la cárcel ecuatoriana.

No hay aun información oficial sobre las identidades de los detenidos, pero según publicó el diario La Voz de Córdoba, son ocho las personas detenidas y entre ellas están la mujer de Macías y tres de sus hijos. No hay datos sobre elementos secuestrados y no hubo ningún tipo de resistencia a la detención.

Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de la peligrosa organización narco de Los Choneros, se hizo conocido este año luego de fugarse de su celda de la cárcel del Litoral de Guayaquil en la que estaba pagando una condena de 34 años desde el 2011 por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Se escapó justo antes de que el ejército fuera a buscarlo para trasladarlo a una prisión de máxima seguridad.

Los Choneros están acusados de sicariato, trasiego de narcóticos, robo y extorsión. Y se cree que un desprendimiento de su organización, los Chone killers, están vinculados a la ejecución del fiscal César Suárez, quien investigaba la toma del canal de televisión y otros delitos asociados a la narcocriminalidad.