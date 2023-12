JUICIO ORAL, DÍA 1

Caso Trasante: abogada apuntó líneas que los fiscales no investigaron Mariana Barbitta defiende a Julio Rodríguez Granthon, uno de los 4 que empezaron a ser juzgados por el asesinato del ex concejal. Habló de una investigación deficiente a la que "no le interesa encontrar a los verdaderos responsables del crimen".