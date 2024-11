Mientras se desarrolla el juicio oral que lo tiene como principal acusado de cometer estafas contra 98 damnificados de Goya, Corrientes, Leonardo Cositorto, creador de Generación Zoe, habló desde la cárcel y anunció que quiere competir en los comicios del próximo año.

“Me voy a presentar en 2025 como Diputado Nacional, no sé en qué partido, pero estoy evaluando en Córdoba o Buenos Aires”, aseguró Leonardo Cositorto desde la Unidad Penal de Goya, donde pasa sus días durante el juicio que se lleva a cabo en la localidad correntina.

El líder de Generación Zoe vinculó las denuncias en su contra con la política y hasta mencionó a un expresidente. “Estaré preso porque me usan de papel higiénico para limpiar las mierdas que hacen ellos en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno de Alberto Fernández, porque es con ellos que me detienen”, afirmó, y dejó en claro a qué partido político pertenece.

Leonardo Cositorto no solo apuntó contra la política sino también contra la Justicia de Córdoba, provincia en la que estuvo detenido en la cárcel de Bower. Según denunció, “tienen tarifas para darte la libertad o la prisión domiciliaria”. “A mí me pidieron 2 millones de dólares, 100 mil dólares y hasta 200 mil dólares”, sostuvo.

“Es una vergüenza, voy a denunciar todo. No tengo miedo, ya me han torturado, golpeado, no tengo visitas y todo eso porque les molesta que crecimos financieramente en el país y temen que les tapemos los mercados”, lanzó el acusado de estafas.

“Acá no hay ni levantada de mano ni aceptación de coima, vamos a litigar y además yo los voy a denunciar penalmente, también por los falsos testimonios que están trayendo y todo lo que se han robado”, concluyó Cositorto.