Buzos de la Prefectura Naval buscan a un joven de 18 años que desapareció este domingo a la tarde tras arrojarse a las aguas del río Paraná, a la altura del Remanso Valerio, en el límite entre Rosario y Granadero Baigorria.

Damián se metió al río cerca de las 14: "Yo estaba en la orilla y le dije que no sabía nadar. Él se metió y en un minuto la correntada se lo llevó", contó Romina, la novia del joven, a LT8.

La mujer dijo que su cuñado se metió de inmediato al río para tratar de auxiliar al joven, pero sus intentos fueron en vano. "Lo trató de ayudar pero él de la misma desesperación lo hundía", apuntó.

Buzos de la Prefectura buscaron al joven desde las 15 hasta las 21 de este domingo y esta lunes por la mañana reanudaron el rastrillaje del río.

"Hasta ahora no se sabe nada, hay dos buzos y todavía no encuentro respuestas. Mi hijo no aparece, quisiera que manden más gente", señaló la madre del joven desaparecido en el río.