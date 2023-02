En una fiesta en plena calle que duró toda la madrugada y continuó durante la mañana, un joven de 21 años fue acribillado a balazos. La víctima cayó tendida en la puerta de un kiosco ubicado en Chubut y Venezuela de la zona oeste de Rosario. Tras el violento episodio un grupo de personas trasladaron al joven en un auto particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde los médicos constataron su muerte por un total de 14 disparos distribuidos en todo su cuerpo.

De la fiesta celebrada en la madrigada del domingo participaban unas 300 personas que llegaron al lugar por una convocatoria en redes sociales. Al parecer es una celebración habitual que se lleva adelante todos los años en tiempos de carnavales. Esa vez el festejo terminó de la peor manera y a la llegada de la policía ya no quedaban en el lugar personas que pudieran atestiguar sobre los hechos. En la zona no hay cámara por lo cual no quedó registro alguno del violento episodio.

Uno de los organizadores de la fiesta, que además se encargó con otros de llevar a la víctima al hospital, contó que el evento lo organiza todos los años y nunca tuvo problemas. Dijo que los tiros comenzaron de la nada y en medio de la turba de gente descontrolada por la situación, encontró al joven tendido en el piso.

La fiscal Gisela Paolicelli quedó a cargo de la investigación y realizaba este domingo a la mañana el relevamiento de pruebas y testigos.