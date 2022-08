Una familia de la comunidad Qom, la zona norte, fue blanco de un ataque a balazos, y en el barrio lo atribuyen a uno de los intentos mafiosos por desalojar viviendas y usurparlas, fenómeno que vienen padeciendo desde hace un tiempo.

Ocurrió a las 9 de la noche de este martes, sobre la puerta de un departamento de Renán al 300, cerca de Sorrento y Travesía, sobre la orilla oeste de la vía del ferrocarril. El vecindario escuchó una serie de estampidos inconfundibles: fueron balazos, seis en total, contra el chapón de la puerta, y un mensaje escrito en papel, que aludió a una situación inentendible para los dueños de la vivienda: que alguien, un joven, se entregara o si no tomarían venganza contra su hermana o sus abuelos.

"Alrededor de las 9 de la noche fueron 4 tiros que escuchamos. Justo en esa hora no hay nadie afuera de las casas. El barrio no es peligroso, los chicos de la comunidad son tranquilos, pero los que vienen de afuera vienen a usurpar el territorio de la comunidad. Nuestros chicos no tienen armas que los demás usan. Según comentaron, dejaron una carta diciendo que se entregue el pibe para que no pasara algo peor, y si no se entrega se la agarrarán con la hermana o los abuelos que están en la casa", relató una vecina al móvil de Sí 98.9.

El punto es que en el departamento baleado reside una pareja joven con un hijo de corta edad, y de condición humilde como todos en ese rincón del barrio construido para la comunidad Qom.