"La intimidación, los disparos y los robos al personal y a los alumnos no pueden ser parte de la cotidianeidad en las escuelas", afirmó hace unas semanas Martín Lucero, titular de la delegación Rosario de Sadop, en respuesta al difícil escenario que se vive actualmente en cuanto a la violencia urbana. Este lunes, el gremio presentó su segundo relevamiento sobre amenazas e inseguridad en las escuelas privadas, el cual "no muestra resultados que permitan reducir la preocupación".

A un mes de la implementación del programa “Te acompaño” anunciado por el Ministerio de Seguridad de la provincia, Sadop Rosario llevó a cabo un relevamiento entre docentes de la educación privada para conocer los alcances y el impacto de la medida. En total, 428 docentes de diversos establecimientos educativos respondieron el relevamiento y los resultados fueron contundentes: el 100% afirmó que las condiciones de seguridad en torno a las escuelas no han mejorado ni en el último mes ni en la vida social en general.

Por otra parte, el 13% de los encuestados señaló que en el último mes se produjeron incidentes de disparos o amenazas en sus escuelas, pero que no fueron difundidos públicamente. "Este sigue siendo un nivel elevado y nos preocupa lo que sucede después, porque las comunidades educativas tardan muchos días en recuperarse y volver a la normalidad en la enseñanza", afirmó Martín Lucero. En tanto, un 52.9% dijo estar al tanto de incidentes ocurridos en otras escuelas distintas a la que ellos trabajan.

A pesar de que se ha registrado una disminución en los casos de robos o arrebatos a docentes y alumnos en las cercanías de las escuelas en comparación con el relevamiento anterior, el 69.2% de los encuestados indicó que estas situaciones continúan produciéndose. Además, un 81.3% de los encuestados afirmó tener conocimiento de casos ocurridos en colegios en los que no trabajan. "Al observar estos resultados, creemos que el Estado debe ofrecer soluciones más profundas, ya que actualmente tenemos la sensación de estar muy solos en las escuelas", declaró Lucero.

"Desafortunadamente, no podemos reducir los niveles de preocupación debido a que el 84.6% de los encuestados informó que en las últimas cuatro semanas no se realizó patrullaje alrededor de la escuela y el 86.1% desconoce la existencia de corredores seguros. Esta situación refleja que, a pesar de los compromisos asumidos por los ministros de Seguridad y Trabajo en la reunión, los resultados no cumplieron con las expectativas".

La última pregunta en la encuesta fue: "¿Cómo evaluarías el programa "Te acompaño" después de 30 días de implementación?" Los resultados arrojaron que el 58.6% de los encuestados lo consideró un "fracaso", mientras que el 41.4% restante aún no había formado una opinión al respecto. Cabe destacar que ninguno de los encuestados lo consideró exitoso.

"La docencia trabaja permanentemente con la voluntad de mantener las escuelas abiertas, pero si las políticas públicas fracasan, podríamos experimentar consecuencias negativas. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para tomar medidas", afirmó Lucero.