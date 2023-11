El abogado Carlos Varela, defensor de Andrés Bracamonte, quien fue detenido en una causa de presunta asociación ilícita y extorsiones, dio precisiones acerca de la causa que tendrá la audiencia imputativa la semana que viene. El operativo en el country en Ibarlucea donde vive el jefe de la barrabrava de Rosario Central que tomó repercusión pública.

“Hasta que la imputación no se haga, no se echará luz, todo hasta ese momento serán opiniones parciales. Lo que sí puedo afirmar furibundamente es que Andrés Bracamonte no cometió ilícito alguno”.

Varela dijo que Bracamonte es una persona pública y conoce a mucha personas, y que es posible que conozca al secretario de la Uocra Rosario, Carlos Vergara, quien también fue detenido en el mismo operativo.

El defensor confirmó Bracamonte tiene un emprendimiento vinculado a las viandas, que es la actividad que daría el marco para el delito imputado, “pero de ahí a que esa conduzca merezca un reproche penal hay un océano”.

“Es incomprensible detenerlo cuando podría haber actuado diferente, citarlo a la fiscalía, y hasta imputarlo allí sin detención”, explicó.

En el allanamiento en su casa del country de Ibarlucea encontraron seis millones de pesos en efectivo. Varela dijo que puede respaldar eso con sus actividades, que evitó detallar. “Para el común de la gente el monto secuestrado puede ser relevante pero no para una actividad comercial”.

"No lo digo desde la parcialidad por ser defensor, digo que es inocente porque sé que no cometió ningún ilícito. Bracamonte ya es una persona grande y está vinculada a actividades totalmente lícitas".