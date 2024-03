El abordaje de los medios nacionales, puntualmente porteños, acerca del drama narco que azota la ciudad de Rosario parece, cuanto menos, desprolijo. La búsqueda incesante de títulos y simbologías tuvo un episodio claro en la entrevista realizada por Marcelo Longobardi al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

El periodista le exigió nombres de las bandas perseguidas, pero el ministro se negó por cuestiones investigativas y para evitar títulos resonantes, algo que derivó en un cruce. La entrevista terminó con el ministro colgando el teléfono.

Longobardi: - Para tener noción, cuéntenos cuáles son sus principales bandas, responsables relevantes y sui efectivamente están presos?

Cococcioni: - La mayoría de las bandas fueron perseguidas y encarceladas. Estaban Los Monos y otras de renombre en su momento. Hoy por hoy hay segundas y terceras líneas de estas organizaciones, no está muy claro que haya una conducción centralizada, hay desprendimientos.

El minsitro siguió narrando lo que están haciendo a lo que Longobardi interrumpió.

- Ok. Una banda son Los Monos, ¿no?

- Perdón, ¿Cómo?

- Quiero saber cuáles son las bandas. Una banda son Los Monos, ¿ok?

- Sí, está bien, pero hoy no estamos asistiendo a estas bandas de renombre con títulos en mayúsculas sino a laderos y segundas y terceras líneas que quieren copar las paradas.

- Queremos entender cuáles son las bandas. Una banda son Los Monos, ¿no?

- Eh, sí, era.

- ¿Y quién es el jefe de Los Monos?

- No, perdóneme Marcelo y me disculpo sino le satisface la expectativa, y entiendo su punto de vista, pero me parece que en este momento investigamente no corresponde empezar a nombrar personas por que hay que avanzar seriamente contra los que cometen los hechos y tal vez ya no sean estas personas cuyos nombres salían en los títulos; y muchas veces instalar esto opaca las posibilidades de avanzar efectivamente contra quien están haciendo esto.

- O sea, ¿usted no puede nombrar las bandas que están en pugna, no las puede nombrar ministro?

- No, no, no estoy diciendo eso. Las bandas Hoy no están en juego los títulos de las bandas sino desmantelar a quienes nos están haciendo esto.

- Nosotros queremos que nos instruya ministro y nos dé los nombres de las bandas. ¿Es muy complicado?

- Escúcheme. Perdóneme y con mucho respeto, considero que le estoy dando la respuesta en la medida que corresponde darla.

- Yo no puedo creer lo que estoy escuchando, ¿Ministro usted no me puede decir las bandas que tiene que perseguir? Es una cosa insólita.

Luego el periodista Ignacio Ortelli cargó contra el ministro. “Es desopilante. El ministro se asustó porque le preguntaron los nombres de la banda. Si fuese rosarino me quedaría tranquilo”, dijo con ironía.