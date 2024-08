Con un alto impacto y acatamiento, el paro nacional aceitero transcurre su cuarto día con una actividad paralizada casi en un 90%, mientras que entre ambas partes se profundiza cada vez más el distanciamiento.

Por un lado, los representantes gremiales insisten con que las cámaras y empresas del sector se rehúsan a dar un aumento de acuerdo a los parámetros establecidos y ofrecen montos muy por debajo del mínimo esperado.

Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), explicó que cuentan con una “revisión acordada” por el empresariado y que luchan “por el salario mínimo, vital y móvil” basado en “el estudio de las nueve necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 Bis, donde cada necesidad tiene un valor” establecido por el INDEC.

“Hace 20 años que nosotros venimos discutiendo de esa manera, y las veces que hemos ido a un conflicto como este, el mismo siempre ha tenido la misma característica, y una especulación en el medio en donde quieren alguna reeditualidad de los gobiernos, y ese rédito es llevar el dólar a 1.800 pesos. Para eso, nos quieren usar de rehenes a nosotros”, dijo Yofra en diálogo con Estamos de Vuelta, por la Sí 98.9.

En ese sentido, “los empresarios no quieren aceptar y quieren cambiar la modalidad, o el paradigma, como dicen ellos”,

“No nos quieren dar el aumento que corresponde y que ellos pueden dar. Porque realmente, que la empresa aceitera diga que no puede dar el aumento que necesita un trabajador para que pueda ir bien a trabajar y que su familia también esté bien, realmente es una burla. Burlarse de la sociedad significa eso”, criticó el referente gremial aceitero.

En una entrevista días atrás, Marco Pozzi, secretario general del Sindicato Aceitero, había dado a conocer que el salario mínimo, vital y móvil que solicitan es de $1.550.000, mientras que en las tres reuniones que mantuvieron con las cámaras las empresas ofrecieron una cifra que no llegaba ni a $1.400.000.

Consultado sobre el tiempo que puede extenderse el conflicto y la medida de fuerza, Yofra respondió que “uno sabe cuándo arranca el paro y no sabe realmente cuándo termina”, y que todos los días analizan la situación junto al SOEA sanlorencino, aclarando que esta medida fue votada por más de 250 delegados en todo el país que les otorgaron las facultades.

De igual manera, también remarcó que el debate respecto a Ganancias (el 80% de los trabajadores del sector pagaría) responde a “una falacia por parte de los empresarios para entorpecer la negociación y querer poner la sociedad en contra”, siendo que ese reclamo ya se lo llevaron “al Gobierno cuando se trató la reforma laboral y el RIGI en Diputados y Senadores” y que la discusión ahora es la negociación paritaria.

“Me parece que lo más importante de todo esto es que no solamente estas empresas lo pueden pagar, sino que ese salario le correspondería a todos los trabajadores, no solo a los aceiteros. Hay muchas empresas en el país que no son aceiteras que lo pueden pagar. Nosotros tenemos aceiteras en el interior del país que no tienen puerto ni río y no exportan, y sin embargo también pagan el mismo que paga Cargill, Viterra, Dreyfus, Bunge. O sea, no es una cuestión de que si lo pueden o no lo pueden. Estas empresas está claro que lo pueden pagar”, culminó.

Los empresarios insisten con su oferta

Por su parte, la cámara CIARA-CEC manifestó este viernes que "en el cuarto día de paro, los sindicatos siguen sin atender", y que "la industria aceitera se lamenta profundamente de la falta de diálogo y voluntad real de llegar a un acuerdo".

“Es menester levantar la medida de fuerza para retornar a la mesa de negociación. Esta falta de vocación gremial le sigue descontando ingresos a miles de trabajadores aceiteros, que se sorprenderán al ver menguados sus ingresos a fin de este mes. A los transportistas les decimos lo mismo, y es que hay un solo responsable para los males que sufrirán sus familias este mes: los líderes sindicales, que tomaron medidas de fuerza intempestivas, sabiendo que nadie podía evitar que colapsen las rutas y las terminales. El daño económico a miles de transportistas y vecinos es absolutamente mayor a cualquier pretensión salarial real”, indicaron en un comunicado, intentando disuadir la protesta.

A continuación, remarcaron que desde la industria insisten con la última oferta de aumento presentada, que "supera la expectativa inflacionaria de los próximos meses: 12% a julio y 5% a septiembre, que acumulan 94% sobre una inflación proyectada menor".

Críticas a la CGT

En paralelo a la lucha paritaria, dentro de la entrevista con la Sí 98.9, Yofra insistió con que el sueldo que reclaman es algo que no solo las empresas aceiteras pueden pagar, sino que muchas otras también lo deberían pagar, pero que sus sindicatos no lo exigen.

Entonces, apuntó contra la CGT y ciertos sectores del sindicalismo que no protestan ni hacen huelgas: “Acá hay muchos sectores que están muy mal. Nosotros lo nuestro lo logramos a través de la huelga, pero el problema es cuando vos sos líder de un sindicato y no querés hacer huelga. Entonces, pasa como con la CGT, que dejó que destruyan a la ley laboral, flexibilicen, que legalicen la precariedad laboral y dejaron cien años de lucha, de dirigentes muertos, desaparecidos, encarcelados, perseguidos, por no levantar el culo de su sillón. Entonces, si vos no haces nada para evitar eso, ¿qué podés esperar que hagan para otra cosa? Es suplica permanente hacia los gobiernos de turno. Antes decían que no porque estaba el peronismo, pero ahora no está el peronismo y tampoco hacen paro”.

“Vos tenés una responsabilidad, tenés un deber hacia los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, donde vos estás ahí no porque crean que vos sos un tipo que va a esperar que la gente te va a hacer movilizarte. Desgraciadamente, y ojalá que no ocurra, pero ¿sabés cómo terminan siempre estas situaciones de tener un porcentaje elevado de pobreza, de tener el gasto cada vez peor, de tener desocupación? Y… terminan con los movimientos sociales en la calle, poniendo en cuerpo ellos, en vez de nosotros, salir a luchar y hacer un paro como corresponde, un plan de lucha, para evitar todo lo que está pasando, ¿entendés? Antes estábamos mal y ahora estamos peor, ese es el problema”, apuntó el representante aceitero.

De igual manera, negó que haya habido comunicación alguna tampoco de parte del Gobierno para intentar solucionar el conflicto.

“Este es un gobierno de empresarios. Con un secretario de trabajo que es representante de la patronal. Entonces, ¿qué se puede esperar? O sea, no tenemos ninguna a favor en este gobierno. Pero bueno, pero eso no pasa por quién esté en el Gobierno, pasa por la omisión o sumisión de los dirigentes sindicales que no salen a pelear por sus trabajadores. Es decir, del 55% de pobreza que hay en el país, el 40% de trabajadores registrados, y es una responsabilidad nuestra, no es responsabilidad del Gobierno. El Gobierno… ellos vinieron a hacer un negocio y lo están haciendo a la perfección, porque no dan un paso atrás. Entonces, bueno, me parece que nosotros tenemos que dar el paso para adelante. Pero, ¿qué va a hacer un trabajador que no tiene el amparo ni siquiera de la CGT? ¿Va a ir a salir a pelear él? ¿Sabés cuánto dura dentro de un trabajo? Eso realmente es una canallada, que piensen que los trabajadores tienen que salir a empujar a la CGT. ¿Por qué no democratizan la CGT y que la elijan los trabajadores? Y listo. Entonces, bueno, los trabajadores elegirán a su dirigente de la CGT”, cerró.