En el marco de la negociación paritaria que el Gobierno de Santa Fe lleva a cabo con diferentes gremios y frente al anuncio emitido por el gremio docente Amsafe de un nuevo paro para el miércoles 7 de agosto, el gobernador Maximiliano Pullaro brindó una conferencia de prensa donde afirmó: “No esperábamos esta actitud del sindicato y de los sindicalistas”.

En ese sentido, el gobernador explicó: “Entendemos, y así lo hicieron también otros gremios del Estado, que la propuesta realmente era superadora. La recomposición salarial a los empleados públicos, en lo que va del 2024, supera en 3 puntos a los índices de inflación, 82% a 79%. En el último trimestre, casi dos puntos más por encima de la inflación hemos recompuesto los salarios de los empleados públicos. A nivel nacional solamente se hicieron dos paros, pero es el paro número 13 que nos están haciendo los sindicalistas que son muy duros con nosotros y fueron muy blandos en otros momentos”.

En ese punto, hizo referencia al Programa Asistencia Perfecta y describió: “Nosotros teníamos un ausentismo muy importante y con muchos controles logramos bajar el 70 % de las carpetas que fueron controladas y que había en la provincia de Santa Fe. Eso le molestó mucho a los gremios porque ellos entendían que era un derecho y para nosotros una persona que tiene una carpeta o que funda esa carpeta en algo que es irreal, no es un derecho, sino en definitiva termina resintiendo el sistema. Como no eran la mayoría, nosotros no vamos a discutir con los sindicalistas, que son muy duros con nosotros y fueron muy blandos en otros momentos”.

“Por eso -continuó-, no entendemos ni creemos que sea lo correcto que pongan a los chicos y a los padres en ese lugar, porque al paro no se lo hacen al gobernador Maximiliano Pullaro, al Gobierno de la provincia, se los están haciendo a los chicos que pierden un día de clase y este va a ser el décimo tercero en lo que va del año”, apuntó.

“Nosotros no vamos a permitir eso. Por supuesto que siempre vamos a reconocer el derecho de huelga, en este caso del sindicato de Amsafé. Quiero dejar en claro no son los docentes, no son los maestros; son los sindicalistas que se pliegan a una movilización a la que llama (Roberto) Baradel en el orden nacional y aquí no solo hacen la movilización, sino que además le agregan un paro. Por eso nosotros nos vemos obligados a descontar el día a todas aquellas personas que acaten lo que decidió el Sindicato de Amsafe”, agregó.

El Gobernador también detalló que aquellas personas que quieran ir a trabajar el día del paro “tienen todas las herramientas para hacerlo", y detalló: "Hemos diseñado un sistema en donde se informan las personas que van a trabajar, se les informan los cuerpos directivos y posteriormente eso también se va a informar a todos los padres y madres de la provincia de Santa Fe para que sepan cuáles fueron los docentes que se sumaron, de qué aula, de qué grado y de cada punto de la provincia de Santa Fe”.