En el marco de las recorridas que vienen realizando por distintas industrias, cooperativas y centros comerciales a cielo abierto, Eduardo Toniolli y Lucila De Ponti (precandidatos a gobernador y a diputada por un sector del peronismo) presentaron sus propuestas para el desarrollo productivo de la provincia. “Santa Fe es una provincia rica pero desigual, porque hemos tenido gobiernos que antepusieron la agenda del poder económico por sobre la de los pequeños productores, las pymes, las cooperativas y los trabajadores”, apuntaron.

"Santa Fe no tiene un problema económico, tiene un problema político: la agenda del poder económico está sobrerepresentada", señaló Toniolli, y agregó: "que los titulares de grandes extensiones de tierra paguen una miseria de inmobiliario rural, o que un almacenero pague ingresos brutos y las grandes cerealeras no, son expresiones brutales de esa mirada sesgada: los pequeños productores y las pymes, los hacedores de la riqueza santafesina, no están sentados en la mesa donde se toman las grande decisiones, porque de un lado y del otro de la grieta hay dirigentes políticos que han conducido la provincia en estas últimas décadas, y nunca les abrieron las puertas".

“Proponemos rediseñar el esquema tributario de la provincia, redistribuyendo las cargas para que sean más justas. Pero esto sólo no alcanza” consideró De Ponti, y agregó: “para dar respuesta al saldo migratorio negativo que han tenido la mitad de los departamentos de nuestra provincia en los últimos 20 años, impulsamos la creación de un Ministerio de Producción y Arraigo, que apuntale la producción local y compense las desigualdades regionales, para que un pibe de Malabrigo no tenga que irse a Reconquista para poder conseguir laburo, para que una emprendedora de Coronda pueda invertir y generar trabajo en su propia comunidad”.

Dentro de ese nuevo marco institucional propuesto, Toniolli y De Ponti apuestan a una serie de iniciativas sobre los que debería pivotear “toda política de producción que se proponga hacer grande a la provincia, pero también hacerla justa”.

“Impulsamos la creación de una red provincial de proveedores de alimentos para ferias y comercios de cercanía, un canal alternativo de comercialización de producción local y regional santafesina" planteó el actual diputado nacional, y agregó: “es inconcebible que en la mayor provincia productora de alimentos del país, consumamos lácteos o alimentos envasados que deben viajar más de 500 kilómetros desde otra parte. Vamos a eliminar intermediaciones para que ganen más el productor y el consumidor” aseguró.

A su turno, De Ponti planteó "la necesidad de recuperar el crédito productivo para brindar las herramientas necesarias para apuntalar la inversión y permitir el crecimiento, en el sector industrial, en el agropecuario y en el de la economía social y popular".

Por último, ambos precandidatos se refirieron a otro de los vértices que artícula sus propuestas, que es el apoyo a las cooperativas. “Las cooperativas son empresas que surgen directamente ahí donde hay una necesidad, y brindan un servicio a la comunidad produciendo y comercializando bienes y servicios en lugares donde no es tan rentable hacerlo” afirmó Toniolli, y De Ponti puntualizó: “Desde las cooperativas de acopio de cereal hasta las fábricas recuperadas, queremos acompañar al sector con créditos para la innovación productiva, programas de formación continua y obras de infraestructura”.