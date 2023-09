El Concejo Municipal vivió momentos de tensión este jueves cuando se sometió a votación un proyecto para repudiar el “homenaje a las víctimas del terrorismo” realizado en la legislatura porteña, por iniciativa a la candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, Victoria Villarruel.

La iniciativa es de autoría de las concejalas Norma López, Fernanda Gigliani y Silvana Teisa, quienes manifestaron su preocupación por la actividad realizada en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires y propusieron darle un contundente rechazo desde el recinto local.

Si bien la iniciativa resultó aprobada, recibió la negativa de los concejales Carlos Cardozo, Daniela León, Ana Laura Martínez, Alejandro Rosselló, Martín Rosúa, Valeria Schvartz y Miguel Tessandori.

El texto de la declaración expone: “El Concejo Municipal de Rosario manifiesta su preocupación por la actividad realizada en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires bajo el título: “Homenaje a Víctimas del Terrorismo”, llevada adelante por la Diputada Nacional Victoria Villarruel y la legisladora porteña Lucia Montenegro; como así también a todas las expresiones que desde el negacionismo buscan arremeter contra nuestra Democracia”.

La concejala justicialista Norma López hizo uso de la palabra durante la sesión y deslizó: “Este es el camino hacia, desde y por más de cuarenta años de democracia”.

A continuación, el edil del PRO, Carlos Cardozo, intervino para explicar el motivo de su rechazo a la declaración y justificó: “No estamos de acuerdo con la opinión de Villarruel, pero nunca vamos a estar de acuerdo con opinar sobre personas que han sido electas por el pueblo, cada uno tiene la posibilidad de tener una posición, y más aún cuando hablamos de víctimas, estamos hablando por ejemplo de José Ignacio Rucci”.

Por su parte, Miguel Tessandori, de Volver a Rosario, también tomó distancia de Villarruel, aunque se refirió a los homenajeados como “víctimas que formaron parte de ese proceso lamentable de uno y otro lado” y recordó que en el Concejo había acordado no referirse a actores que no tengan incidencia sobre la vida de los rosarinos.

Tras estas intervenciones, tomó la palabra la concejala Caren Tepp, de Ciudad Futura, quien salió al cruce y deslizó: “Escuchando a los concejales que me antecedieron no me quedo tranquila solo votando este expediente. Me genera enorme preocupación además que concejales que formaron parte de la campaña del intendente que renovó su mandato, estén votando en contra de una manifestación a 40 años de democracia. Estamos haciendo una regresión sumamente peligrosa en nuestro país y en nuestra ciudad”.

Y remató: “Negar el terrorismo de Estado y las consecuencias en nuestro país me parece absolutamente peligroso, no son temas del pasado, son disputas del presente y del futuro”.