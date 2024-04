La actual vicepresidenta del Senado, Carolina Losada, fue designada este jueves como nueva presidenta de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara alta, asegurando que “ya nadie va a mirar al costado como algunos venían haciendo”.

“La situación en Rosario es crítica y ocupar este lugar nos va a permitir sancionar las leyes necesarias para luchar contra la inseguridad y el narcotráfico”, expresó Losada, que conducirá así una de las cuatro nuevas comisiones que se constituyeron esta tarde.

La senadora por la provincia de Santa Fe de la Unión Cívica Radical dijo que “hay mucho trabajo por hacer, muchas leyes por sacar y un marco legal por reconstruir para pasar de un garantismo ideologizado del estilo Zaffaroni a otro que ponga el eje en las víctimas y castigue a los delincuentes. Se terminaron los tiempos de impunidad y puerta giratoria”.

“Desde el Congreso vamos a responder con las herramientas que hagan falta para dar esta crucial batalla. Presidir esta comisión me da la posibilidad de debatir, diseñar y acelerar proyectos que el kirchnerismo cajoneó, proyectos que para ellos no eran importantes”, continuó la rosarina, quien denunció que “durante 2023 la comisión no se reunió nunca”.

Además, aprovechó para respaldar el trabajo del actual Gobierno nacional y el provincial en la gestión de la ola de violencia y el narcotráfico en Rosario: “Son tiempos nuevos y desde el 10 de diciembre cambiaron muchas cosas. En la provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro en coordinación con las fuerzas nacionales de Patricia Bullrich y Luis Petri están trabajando incansablemente y en 100 días tuvieron logros que Perotti no tuvo en 4 años”.

“Desde que entré a la política me propuse siempre una cosa: no caer en los modos de la vieja política. Por eso esta no va a ser una comisión más, vamos a trabajar, sacar proyectos y combatir la inseguridad de manera efectiva codo a codo con el ejecutivo; ya nadie va a mirar al costado como algunos venían haciendo”, concluyó.

Junto a su designación, este jueves se constituyeron otras tres comisiones en el Senado y todas tienen presidentes del bloque de la Unión Cívica Radical: la de Turismo (presidida por Mariana Juri), la de Coparticipación Federal de Impuestos (a cargo de Víctor Zimmermann) y la de Economía Nacional e Inversión (Pablo Blanco).