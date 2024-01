La Cámara de Diputados comenzará este martes a debatir el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como la Ley Ómnibus. El tratamiento será en un plenario de comisiones, donde se espera la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para que respondan las inquietudes de los legisladores en torno a los alcances de esa norma. Germán Martínez, diputado nacional por Santa Fe y presidente del bloque de Unión por la Patria, dijo en Sí98.9 que tanto este proyecto como el mega DNU presentado a mediados de diciembre “son dos caras de la misma moneda: el intento de Milei de gobernar sin Congreso, con poderes absolutos y facultades extremas”.

Martínez se prepara para el gran comienzo del año. Es el jefe de la principal oposición al gobierno nacional. Él, junto con los demás diputados y diputadas de Unión por la Patria, llevan días desmenuzando parte por parte el mega proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional que empezará a debatirse este martes y se pretende discutir antes del 31 de enero.

El representante de los santafesinos explicó que la ley conocida como “Ómnibus” afecta a todo el gabinete y más de 20 campos de políticas públicas. En ese sentido, adelantó que el de Unión por la Patria no será un planteo de negociación de sacar y poner, ya que considera que tanto esta ley como el DNU presentado en diciembre “son dos caras de la misma moneda: el intento de Milei de gobernar sin Congreso, con poderes absolutos y facultades extremas”.

“Hay que desglosar este proyecto parte por parte porque el riesgo es que la propia ciudadanía no sepa de qué hablamos, qué se va a votar”, sostuvo. Y aclaró: “Fuimos elegidos para ser oposición y queremos ser una buena oposición, es decir, representar a quienes nos votaron. No veo dificultades en el posicionamiento de nuestro bloque, aunque sí se requerirá de mucha madurez de quienes no son de La Libertad Avanza ni de Unión por la Patria”.

El debate de la ley presentada por Javier Milei se pone en marcha luego de que ese hayan conformado las comisiones que deberán analizar la iniciativa: Legislación General -cabecera-; Asuntos Constitucionales; y Presupuesto y Hacienda, que se reunirán mañana entre las 14 y las 20, y el miércoles de 9 a 20.

El cronograma de trabajo fue acordado por los representantes de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General; Nicolás Mayoraz, designado al frente de la de Asuntos Constitucionales, y Presupuesto, que quedó a cargo del diputado de Avanza Libertad José Luis Espert. Las reuniones serán de carácter informativo, por lo que no se contempla la firma de dictámenes y contarán con la exposición de funcionarios, ya sea en forma presencial o por Zoom.

El Gobierno de Javier Milei confía en que logrará la aprobación de la ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos y el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que los ministros irán al Congreso a exponer sobre los alcances de una iniciativa para la que "no se negocia el norte pero sí se aceptan sugerencias".

"Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a las sugerencias y todo aquel que pueda aportar a que la ley mejore en torno a los objetivos de la libertad, será escuchado y analizado; no se negocia el contenido de la ley y no va a haber modificaciones de ninguna índole, excepto de que esa sugerencia venga acompañada de una mejora", aseveró Adorni.

En esa misma línea se expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró por la mañana que "no se negocia el norte ni las ideas" sobre la ley ómnibus pero aclaró que "sí se aceptan sugerencias para mejorar el camino hacia la libertad de los argentinos".

Tras considerar que "si un proyecto puede mejorar la calidad de vida de las personas con desregulaciones más creativas, van a ser tomadas sin problema", Menem cuestionó al bloque de Unión por la Patria (UxP), la principal fuerza de oposición en el Congreso, al sostener que es "la máquina de impedir".