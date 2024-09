Organizaciones de jubilados, sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos marcharán este miércoles frente al Congreso de la Nación contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y Rosario se sumó a la jornada de lucha. La multitudinaria concentración fue a media mañana en la esquina de Sarmiento y Rioja.

“Asesinan a los más vulnerables de la sociedad, a los viejos. No queremos limosna. Todos vamos a ser jubilados alguna vez si es que este gobierno no destruye el sistema jubilatorio para siempre”, sostuvo una integrante del Frente de jubilados en lucha en diálogo con el móvil de Si989.

Por su parte, otro jubilado sostuvo: “no es una agresión a los jubilados sino al pueblo argentino. quieren que seamos nosotros los que paguemos la crisis que generaron ellos. No son capaces de dar la cara aquellos que hoy van a votar en contra de lo que votaron el otro día, eso hace que tipos como Milei lleguen al poder".

Y siguió: “El gobierno le saca a los trabajadores y le da a los poderosos, es el Robin Hood al revés. Es una vergüenza que nos traten como nos tratan. Somos una generación que luchó contra la dictadura y al final de nuestra vida tenemos que comer con la ayuda de nuestros hijos”.

“Nosotros no somos casta, somos trabajadores de toda la vida que estamos en la calle defendiendo la jubilaciones mínimas. Nos afecta directamente en nuestras condiciones de vida, nuestros medicamentos, nuestra posibilidades de pagar las tarifas. Exigimos ir a un paro general porque no es solamente algo que nos afecta a nosotros ahora. El vaciamiento de las cajas va a hacer que los mas jóvenes no se puedan jubilar”, sostuvo otra jubilada.

La marcha comenzó frente al edificio central de la Anses y continuó por calle Rioja hasta Corrientes. Se detuvo unos minutos en la Bolsa de Comercio y siguió caminando por Santa Fe hasta la plaza San Martín para darle cierre con un acto en el que hubo oradores de distintas organizaciones sindicales.

Cabe señalar que la ley vetada, que fue sancionada por el Senado el 22 de agosto por dos tercios (con 61 votos positivos y 8 negativos) establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones. Pero diez días después, el 2 de septiembre, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la vetó totalmente.