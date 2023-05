La vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas, actualmente a cargo del ejecutivo por un viaje del gobernador Omar Perotti, estuvo en Sí 98.9 contando los detalles de su precandidata a diputada provincial. Rodenas encabezará la lista por el espacio que tendrá a Marcos Cleri como precandidato a gobernador, enfrentando a la lista que lidera el gobernador.

En diálogo con Leo Riciardino aseguró que, más allá de que la próxima contienda electoral la ubica en otro espacio que el de Omar Perotti, “estamos todos dentro de un gran paraguas que es la estructura que el Partido Justicialista (PJ) provincial, pero con matices.”

"En la lista me acompañan Germán Bacarela y en tercer lugar Jaquelina Balangione que es una mujer que viene de terminar su ciclo en el servicio público de la defensa como defensora provincial. Ahí hay un link con mi recorrido también, y junto a ella venimos a aportar la experiencia de nuestro paso por el poder judicial, además, claro, de mi experiencia como diputada nacional y actual vicegobernadora de la provincia", expresó.

También se refirió al Congreso Nacional del Partido Justicialista en el que estuvo presente como congresal y aseguró que “fue un encuentro en donde pensar conjuntamente las acciones que se deben llevar adelante para enfrentar a los fantasmas del pasado que han vuelto a la realidad política argentina”

Sobre esto ahondó y aseguró que no se puede aceptar que la investigación por el intento de asesinato de Cristina esté totalmente frenada. “Es terrible que una jueza teniendo la evidencia clara, el celular, no accione. No está haciendo nada con ese celular”, reflexionó. “La jueza está incumpliendo los deberes de funcionaria pública”.

