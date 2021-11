Alberto Fernández recibió este martes al equipo de Hacienda en la Casa de Gobierno, en lo que fue la primera reunión del gabinete económico tras la elección de noviembre. Una de las participantes fue la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, quien anticipó que el gobierno “tiene intenciones de pagarle al FMI” lo correspondiente a diciembre, y se habló sobre la restricción para paquetes turísticos en cuotas.

"Básicamente se revisó la marcha de la economía y de un conjunto de variables que nos parecen muy relevantes", señaló la funcionaria tras el encuentro, y subrayó que "se ve una recuperación fuerte de la actividad económica".

También se refirió al crecimiento económico que esperan para fin de año y aseguró: "Se ubicará este año en torno del 10% luego de tres años de recesión, lo que es una buena noticia, y ya estamos 2,8% arriba del nivel de diciembre de 2018".

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de Trabajo, Claudio Moroni, el canciller, Santiago Cafiero, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, y de manera virtual, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

El presidente retomó la agenda económica en medio de las negociaciones que lleva Argentina con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, Todesca aseguró que el gobierno tiene intenciones de pagarle al FMI los 1892 millones de dólares correspondientes a diciembre. Además manifestó que se está trabajando en el Plan Plurianual que anunció Alberto Fernández, aunque destacó que aún no tiene fecha de presentación.

Tras la reunión, la funcionaria describió que Argentina atraviesa un crecimiento del PBI de 10 puntos, y sostuvo que se registró un aumento en las exportaciones en torno al 40%, y de las importaciones, que crecieron alrededor del 50%. En ese sentido, afirmó: "Esto es importante porque se lee por ahí que hay trabas a las importaciones, y quizás haya algún caso puntual, pero los números demuestran otra cosa".

Por otra parte, evaluó las restricciones dispuestas por el Banco Central para comprar pasajes al exterior en cuotas, y consideró: "Lo que hacemos es cuidar las reservas para tener los dólares suficientes para seguir creciendo. No queremos castigar a nadie, lo que no podemos hacer es dar un subsidio a un sector de la población que no lo requiere".