La discusión por la reforma constitucional que impulsa el gobierno provincial, pone en alerta a los espacios opositores, incluido el peronismo. Si bien en la última reunión que mantuvo el espacio hubo críticas a al decisión del oficialismo, el espacio liderado por Omar Perotti, estaría dispuesto a acompañar la iniciativa que le habilita la reelección a Maximiliano Pullaro.

En ese sentido, el diputado provincial, Miguel Rabbia, salió al cruce y en sintonía con el presidente del Partido Justicialista provincial, Guillermo Cornaglia, rechazó el intento reformista, con críticas al sector conducido por el ex gobernador.

“Hoy la gente está con otros problemas que tienen mas trascendencia que una lógica que tiene un solo objetivo, que es la reelección del gobernador. Entendemos que la reforma en algún momento hay que discutirla, pero acá el tema es la reelección y ellos lo dicen abiertamente. No es el momento”, aseguró Rabbia en diálogo con Si 98.9.

A su vez, salió al cruce del oficialismo y afimró: “Tenemos graves problemas de institucionalidad en Santa Fe. Hoy la constitución no se respeta, hay grandes problemas para la designación de jueces, tenemos también un ministro que es senador, es un ministro que tiene fueros (en referencia a Lisandro Enrico), ¿por qué no arrancamos cumpliendo la constitucionalidad?”

El diputado provincial no le esquivó a la consulta sobre el posible apoyo del bloque que conduce Perotti y dijo: “No sé a qué responden, porque hace algunos días en un encuentro el espacio se firmó que no era oportuna la reforma, no entiendo esta contradicción de que van a terminar acompañando”.

No es el primer cortocircuito que se da con el perottismo, ya que en los últimos días el espacio cosechó reproches internos por haber acompañado con su voto en Diputados la ley de reforma a la Corte Suprema, para llevar a 7 su número de miembros.