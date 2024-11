Encrespó al peronismo santafesino la ofensiva del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que en las últimas horas apuró el llamado a la reforma de la Constitución provincial con la pretensión de sancionar una ley sobre necesidad de ese debate antes de que termine el período de sesiones ordinarias, es decir, esta misma semana y sobre tablas, a como dé lugar.

“No podemos estar a favor ni en contra de algo que desconocemos. Nadie nos invitó institucionalmente como partido a enterarnos de qué se trata su proyecto”, protestó Guillermo Cornaglia, presidente del Partido Justicialista santafesino sobre un proyecto que el Ejecutivo ingresará por el Senado sin ronda de consultas previas al arco de partidos de la oposición.

Antes, todos los sectores internos que componen el peronismo provincial se reunieron como Mesa de Acción Política y expresaron en un comunicado: “Los procesos de reforma constitucional exigen un diálogo democrático con los partidos políticos, abierto y de cara a la sociedad. Hoy estamos frente a una avanzada autoritaria y de perpetuación en el poder que solo busca la auto reelección del actual Gobernador”.

Para esta tarde de miércoles, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el socialista Pablo Farías, convocó a presidentes de bloque y a los legisladores que han presentado alguna vez proyectos de reforma constitucional.

“No se puede estar con algo que no se conoce, y menos entre gallos y medianoche como pretende el oficialismo, con una ley tan importante como la reforma constitucional. Si actuamos así, seríamos irresponsables y poco serios”, remarcó Cornaglia en diálogo con RosarioPlus.com

En el cónclave peronista estuvieron todos los sectores, incluso el perottismo que en los últimos días suscitó reproches internos por haber acompañado con su voto en Diputados la ley de reforma a la Corte Suprema, para llevar a 7 su número de miembros. También hubo legisladores y miembros de los otros partidos que componen el espacio Unión por la Patria.

“En vistas de esto que hacen, solamente podemos presumir que se trata meramente de una reforma reeleccionista. Quisieron reformar la Caja de Jubilaciones y lo hicieron con esta Constitución y sin consultar. Quisieron reformar la Corte Suprema, lo hicieron igual y sin consultar. Así que no está claro entonces por qué ahora tienen tanta urgencia”, reprochó el titular justicialista. “Y todo eso no son reformas, son ajustes; reforma fue la del '49, que incorporó derechos”, chicaneó Cornaglia.

El Ejecutivo tiene asegurados los dos tercios del Senado para avanzar con la ley en esa cámara, pero no le alcanzan sus 27 diputados: necesita 34. Los conseguiría con dos del Frente Amplio por la Soberanía y… eureka!: los 5 diputados del bloque Hacemos Santa Fe (perottismo) convalidarían la avanzada de la Casa Gris. Esto es el principal ruido que bulle puertas adentro del PJ.

Los peronistas exigen diálogo previo antes de discutir el proyecto. “Nunca fuimos consultados en casi un año de gestión, el gobierno ningunea a nuestros presidentes comunales y los discrimina. Sigue subido a la soberbia y no entiende que su mayoría circunstancial no será eterna y no debe desconocer a una mayoría que votó al peronismo”, reprochó el titular del PJ.