Se llevó a cabo un encuentro de notoria trascendencia política protagonizado por el nuevo espacio "Vamos Santa Fe" y el gobernador Maximiliano Pullaro. Este emergente colectivo, conformado por más de 60 dirigentes, materializó una reunión en la sede de gobierno que resultó productiva y cordial. "Vamos Santa Fe" se presentó no sólo como una nueva fuerza, sino también como un grupo colaborativo dispuesto a abordar las demandas de los santafesinos.

El espacio “Vamos Santa Fe”, de reciente surgimiento, condensa a diversos referentes territoriales santafecinos: once intendentes e intendentas, cincuenta y seis presidentes y presidentas comunales, concejales y dirigentes de minorías. Conjuga en su interior, la experiencia frente a estados locales con las nuevas generaciones, que fueron elegidas para asumir un rol dirigencial. Enmarcado en el peronismo, sus integrantes comparten objetivos, desafíos y, sobre todo, una visión en común acerca de la Provincia.

Su emergencia en la presente coyuntura no es casual, las primeras medidas tomadas por el actual Gobierno nacional evidencian un rumbo de fuerte ajuste no sólo para el sector público, sino también, y principalmente, para la mayoría de la población. La devaluación de nuestra moneda a menos de mitad del valor, que tenía hasta el 10 de

diciembre pasado, la reducción de subsidios a los servicios públicos y al transporte, la liberación de los precios regulados, el incremento de las retenciones a exportaciones no agropecuarias así como a derivados de la soja –desalentando la agregación de valor por parte de nuestra agroindustria a un commodity- y una posible suspensión de la fórmula de actualización de los montos de jubilaciones, anuncian un panorama negativo para la sociedad argentina.

El reciente decreto de necesidad y urgencia firmado por el poder ejecutivo nacional, ratifica el diagnóstico expuesto.

En este contexto, caracterizado por la incertidumbre y el surgimiento de nuevas dificultades, buscamos establecer una relación constructiva con el nuevo Gobierno provincial encabezado por el Sr. Gobernador Lic. Maximiliano Pullaro.

Sin perder de vista que nuestra tarea como fuerza opositora es el control y eventual limitación de las acciones de gobierno que lo ameriten. Desde una postura responsable, también apostamos por la colaboración en aquellas políticas que consideremos beneficiosas para nuestra Provincia. En este sentido, llegamos a la presente reunión con un conjunto de preocupaciones puntuales que quisiéramos dejar planteadas.

En primer lugar, y referido a lo mencionado, nos interesa conocer de qué manera se va a posicionar el Gobierno Provincial frente a la política nacional de reducción de los giros a las provincias, cancelación de nuevas obras públicas o de obras ya licitadas e interrupción de programas nacionales en vigencia.

En segundo lugar, buscamos nos haga saber la política salarial que va a llevar adelante el Gobierno Provincial con respecto a los empleados públicos de su jurisdicción. Se debe tomar en cuenta que las paritarias provinciales funcionan como referencia de las que se dan sobre los sueldos de empleados municipales y comunales.

Tercero, quisiéramos se nos explicite qué impactos tendrá en los gobiernos locales la Ley de Emergencia en materia social, educativa y sanitaria (Ley Provincial 14.241) que se publicó el día 26 de diciembre el boletín oficial.

Finalmente, solicitamos precisiones sobre la política de coparticipación nacional y provincial y sus efectos en el ámbito local, principalmente en lo referido al Plan Incluir, Plan Abre, el Fondo de Obras Menores y otras líneas de transferencias y financiamiento a Municipios y Comunas. Nos identificamos como actores que pueden formar parte de las soluciones a las problemáticas del presente. Estamos convencidos sobre la necesidad de elaborar políticas públicas que logren acuerdos básicos para abordar los desafíos comunes de nuestra sociedad. En este sentido, nos ponemos a disposición para generar las mesas de trabajo que sean necesarias entre nuestro espacio y los funcionarios provinciales que el Sr. Gobernador designe a tal fin.

Los gobiernos locales somos la cara más visible y próxima del Estado: quienes primero recibimos y hacemos frente a las diversas demandas sociales. Los tiempos que vienen, van a requerir más que nunca que estemos a la altura de las circunstancias. Desde el lugar que nos toca ocupar en este momento, como oposición responsable, y sin dejar de lado nuestras convicciones más profundas, establecemos este vínculo con el Gobierno provincial, para trabajar de forma conjunta en la defensa y promoción del bienestar del pueblo santafecino.