El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a la creación de un incentivo para premiar la asistencia docente, que días atrás fue presentado por el Gobierno provincial. “La verdad que no entiendo”, aseguró el mandatario tras el planteo de los gremios docentes y aseguró: “La asistencia perfecta surge de una política pública de ahorro”.

Respecto a este último concepto, detalló: “Nosotros tuvimos el año pasado 32 % de ausentismo en la docencia en la escuela pública en la provincia de Santa Fe. Eso a la Provincia le salió más del 25 % del presupuesto: $ 100.000 millones sobre $ 400.000 millones, y este año estábamos proyectando $250.000 millones para pagar ausentismo”.

“Empezamos a controlar como lo dijimos y empezamos a ahorrar plata”, agregó Pullaro, quien remarcó: “Esa plata que empezamos a ahorrar fue mucha, porque el año pasado hubo 17.000 días de cuidado de suegra y ese artículo no estuvo más; había cuidado de sobrinos, cuidado de tíos”.

“En el mes de octubre, por ejemplo, hubo 83.000 días que no se trabajaron en la docencia Santa Fe. Ese ahorro que tuvimos nosotros por empezar a establecer los controles, nos dejó un flujo de fondos determinados que entendimos que se lo teníamos que dar a los docentes y a los directivos que cumplían con el sistema, porque entendemos que es justo. Y es justo también discutir este problema del ausentismo porque es un montón de plata y esa plata que nosotros ahorramos lo ponemos en este incentivo que le llamamos asistencia perfecta”, continuó el gobernador.

Asimismo, Pullaro destacó: “El docente que se cambia, se toma un taxi y va a dar clases; el docente que tal vez tiene un hijo que tiene un problema y paga una niñera; el docente que tiene un padre que tiene un problema y paga una enfermera, ¿por qué tiene que cobrar lo mismo que aquel que no lo hace? Y a veces no es correcto lo que dicen los gremios o intentan confundir: la persona que se enferma cobra el 100 % del salario, no es que no cobra el salario. Vi carteles que decían que si te contagiás dengue no te pagan. Si te agarras dengue yo pago el 100 % del salario; si tenés una enfermedad de mediano y de largo plazo, pago el 100% del salario”.