“Hoy empezamos una nueva etapa en la provincia de Santa Fe. Es un nuevo comienzo, que no pretende ser fundacional, sino que se reconoce como heredero de los 40 años de democracia que los argentinos fuimos capaces de construir, asumiendo sus logros, pero por sobre todas las cosas conociendo sus enormes deudas, las que vamos a enfrentar con proyectos, acciones y mucho trabajo. Creo en la necesidad de recuperar el valor de la palabra, y la mejor manera de cumplir con esa premisa es hacer, por eso quiero tener un mensaje claro y concreto, que nos convoque a la acción. La situación de la provincia es compleja. No todo es responsabilidad de la gestión que hoy termina, pero nos encontramos con déficit fiscal, deuda flotante, una inseguridad descontrolada, una justicia cara que no da respuestas, la producción en problema porque no fue defendida, obras públicas paralizadas, la calidad educativa en retroceso y un sistema de salud que perdió la capacidad de atención que lo caracterizaba”.