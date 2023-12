Maximiliano Pullaro asumió como gobernador

Maximiliano Pullaro asumió oficialmente este domingo como nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe, en una concurrida ceremonia en la capital provincial.

Con unos 800 invitados en la Plaza 25 de Mayo, en la Cámara de Diputados el flamante gobernador juró por "por Dios, por la Patria, por el pueblo de la provincia de Santa Fe y por la memoria de Raúl Alfonsín" como nuevo mandatario.

La Asamblea Legislativa, presidida en la Cámara de Diputados por Alejandra Rodenas, comenzó poco antes de las 19.

Tras el quórum y la apertura oficial, se confeccionaron las comisiones de Exterior y de Interior que recibieron luego en la explanada de la Casa de Gobierno a Pullaro y a la vicegobernadora, Gisela Scaglia.

Las nuevas autoridades provinciales caminaron desde la plaza hasta la Casa Gris, donde fueron recibidos primero en la explanada por la Comisión de Exterior, y luego fueron acompañados hacia el interior del recinto por la de Interior.

En primer lugar, la nueva presidenta de la Cámara, Clara García, tomó juramento a Gisela Scaglia, que prometió honrar el cargo.

Posteriormente, Pullaro juró de la siguiente manera: "Yo, Maximiliano Nicolás Pullaro, hijo de Marcelo Pullaro y Rosa Gercovich, juro por Dios, por la Patria, por el pueblo de la provincia de Santa Fe y por la memoria de Raúl Alfonsín, padre de la democracia, sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar la Constitución de la Provincia y de la Nación, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de gobernador de la provincia de Santa Fe. Si así no lo hiciera, Dios, la Patria y el pueblo de mi provincia me lo demanden".

Luego, en su mensaje a la Asamblea Legislativa, Pullaro comenzó agradeciendo a los gobernadores presentes Gustavo Valdéz (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), como así también a los ex mandatarios santafesinos y a los legisladores nacionales Rodrigo De Loredo, Alvaro González y Leandro Santoro, a las fuerzas de seguridad, a los rectores y a las instituciones intermedias, y dijo que “hoy comienza una nueva etapa en Santa Fe”.

“Hoy empezamos una nueva etapa en la provincia de Santa Fe. Es un nuevo comienzo, que no pretende ser fundacional, sino que se reconoce como heredero de los 40 años de democracia que los argentinos fuimos capaces de construir, asumiendo sus logros, pero por sobre todas las cosas conociendo sus enormes deudas, las que vamos a enfrentar con proyectos, acciones y mucho trabajo. Creo en la necesidad de recuperar el valor de la palabra, y la mejor manera de cumplir con esa premisa es hacer, por eso quiero tener un mensaje claro y concreto, que nos convoque a la acción. La situación de la provincia es compleja. No todo es responsabilidad de la gestión que hoy termina, pero nos encontramos con déficit fiscal, deuda flotante, una inseguridad descontrolada, una justicia cara que no da respuestas, la producción en problema porque no fue defendida, obras públicas paralizadas, la calidad educativa en retroceso y un sistema de salud que perdió la capacidad de atención que lo caracterizaba”, comenzó.

Durante la ceremonia realizada en la Asamblea Legislativa, no hubo ningún traspaso oficial de los atributos por parte del gobernador saliente Omar Perotti, presente en el Recinto. El mismo se realizó luego, en el mismo sector de la Legislatura en que Miguel Lifschitz realizó la transición con Perotti. Posteriormente, Pullaro tomó juramento a sus once ministros y cinco en la explanada del edificio.

El bastón que recibió fue confeccionado por el orfebre rosarino Dante Conti, que homenajea a los 40 años de democracia y tuvo para su creación la participación de unas 7 mil personas, que han cincelado las partes ornamentales del mismo.

Por la mañana, Pullaro estuvo presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde al mediodía asistió a la Casa Rosada para participar del acto de asunción del presidente Javier Milei.