El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que va a “equilibrar las cuentas” de las empresas estatales porque “no es justo” que el Estado “termine subvencionando” las tarifas de servicios públicos. Salió así al cruce del diputado provincial de Hacemos Santa Fe, Marcos Corach, quien había advertido sobre “un plan más grande” del oficialismo con la amenaza de privatizaciones para “justificar tarifazos impagables” y de ese modo “recuperar los miles de millones que el presidente Milei le recortó a la provincia de Santa Fe”.

El domingo, en su cuenta de la red social X, el legislador justicialista alertó que “Pullaro amenazó con privatizar Aguas y la EPE si no logran revertir el déficit millonario. Esto no es solo una advertencia, es parte de un plan más grande” y agregó: “Hace tiempo venimos advirtiendo sobre esto. Liberaron las tarifas hasta llegar a montos impagables, despidieron personal, ajustan los salarios y desinflan los controles. Están tirándole la alfombra roja a los que quieren hacer negocios con los servicios básicos”.

En la misma línea, Corach aseveró que “las privatizaciones no funcionaron. Aguas Provinciales fue privatizada y luego estatizada, mientras unos pocos se llenaban los bolsillos y el servicio seguía siendo pésimo. ¿Otra vez lo mismo?” y sentenció que “Pullaro se mimetizó con Milei y ahora añora los 90. Si se quiere dejar crecer las patillas, que sea para parecerse al Brigadier López, quien defendió la autonomía federal y los intereses provinciales, enfrentando al centralismo en el campo de batalla antes que claudicar”.

“O nos bancamos tarifas carísimas o privatiza. O toleramos los despidos o privatiza. O aceptan paritarias de hambre o privatiza. ¿Por qué no prueban con gestionar eficientemente y utilizan los fondos públicos para potenciar a un sector productivo en plena recesión?”, añadió el diputado peronista, para después sintetizar: “La privatización es la aceptación del fracaso en la gestión. Si no pueden manejar lo público, el problema no es de las empresas, sino de quienes están a cargo. Lo público debe ser defendido, no rifado”.

En este contexto, este martes en declaraciones a la prensa, Pullaro afirmó que están “trabajando para que el Estado tenga equilibrio en sus cuentas. No existe un Estado que gaste más de lo que recauda. A mí cuando asumí la gestión como gobernador de la provincia de Santa Fe, entre deuda flotante y déficit fiscal tenía tres masas salariales para atrás. Y los agoreros decían que en junio no íbamos a poder pagar sueldos. Sin embargo, pasamos junio y tuvimos un pequeño superávit fiscal. Esto es porque nos hemos preocupado por el orden en todos los aspectos del Estado y, por supuesto, en tener equilibrio financiero”.

Y continuó: “Lo que hace el Estado también lo tienen que hacer las empresas públicas. Yo estoy trabajando y el ministro de Economía está trabajando al lado de cada una de las empresas del Estado. Primer punto: se terminan los privilegios. No son momentos para que nadie pueda tener ningún tipo de privilegios porque necesitamos equilibrar las cuentas. No es justo, no está bien, que Rentas Generales termine subvencionando las economías de estas empresas. Por eso estamos trabajando con los directorios para que estas empresas puedan ser eficientes”.

En igual dirección, el gobernador destacó que “en segundo término, que puedan empezar a hacer las inversiones que tienen que hacer. Porque si no, cuando hay desinversión, en la EPE verán los cortes de energía permanentemente. Pero también falta energía para producir más. Y eso es un pecado imperdonable que en mi gestión no lo vamos a permitir”.

“Y cuando vemos a ASSA, es una empresa que más del 80% del costo no era cubierto por la factura, es decir que era cubierto por recursos de todos los santafesinos cuando se brindan servicio en 15 ciudades de la provincia de Santa Fe. No era justo. Pero además, si vos transitás las grandes ciudades y ves la cantidad de corralitos porque nunca hubo un recambio de las cañerías para brindar un servicio eficiente, también te lleva a que ajustes mucho para que las empresas puedan ser eficientes”, ejemplificó.

- ¿En este contexto no se descartan las privatizaciones?, se le preguntó.

- Yo voy a trabajar, y me lo tomé como una cuestión personal, para terminar con los privilegios que hay en estas empresas y que puedan ser eficientes, puedan tener un equilibrio y puedan hacer las inversiones que tienen que hacer.

- ¿Y qué porcentaje de inversiones privadas?

- Cuando la empresa es equilibrada tiene un plan de inversiones que tiene que llevar adelante. Necesitamos desarrollo energético en la provincia de Santa Fe. Obviamente que la provincia va a apostar, porque cuando apuesta al desarrollo energético fundamentalmente apuesta al desarrollo productivo. Pero no puede ser un Estado ineficiente que termine subsidiando las tarifas y que termine desinvirtiendo. Yo trabajo en el sector privado desde los 19 años y a mí me enseñaron en mi casa que no podía gastar más de lo que tenía. Y que debía tener equilibrio y austeridad. Y es lo que vamos a hacer con cada una de las áreas que me toca administrar. Al Estado lo logramos corregir.

Obviamente no fue sin discusión o sin debate sobre lo que teníamos que hacer. Pero hoy cuando la mayoría de las provincias tienen muchísimas dificultades económicas, la provincia de Santa Fe tiene equilibrio. Y este año invertimos 500 millones de dólares en obra pública. Ninguna provincia invirtió eso. Y el año que viene vamos a invertir más de 1.000 millones de dólares en obra pública. Con recursos propios.