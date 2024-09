Este miércoles empleados del Poder Judicial realizaron una asamblea en las inmediaciones de tribunales provinciales, en Pellegrini y Balcarce, para reclamar por la falta de recursos humanos, materiales y de obras edilicias, en un contexto en que el gobernador Maximiliano Pullaro apunta contra la estructura y funcionamiento del Poder Judicial.

En diálogo con Leo Ricciardino por Sí 98.9 en el programa del cierre de la tarde, Estamos de vuelta, el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales, Jorge Perlo se refirió a la situación que atraviesan y le contestó a Pullaro.

“Desde la recuperación democrática que no teníamos un gobernador tan autoritario como este. Que en su puja con la Corte, toma de rehenes a los trabajadores. Quiere ir contra la Corte, que vaya legalmente, pero que no nos tome de rehenes", afirmó.

En este sentido aseguró que hay personas que no pudieron jurar, por lo que hace nueve meses que no cobran su asenso. “El estado de sobra en el que están los jóvenes que accedieron al Poder Judicial tras los concursos, hoy no saben si van a poder entrar”, detalló.

Este miércoles Pullaro señaló: “Necesitamos una Justicia que pueda ser más eficiente y menos costosa”. En relación a esta afirmación Jorge Perlo aseguró que la provincia tiene hoy menos recursos asignados a la Justicia que sus pares Entre Ríos y Córdoba.

“Cuando te quieren sacar derechos, empiezan estigmatizándote”, aseguró. Y para cerrar fue hacia los números: “Santa Fe otorga al Poder Judicial el 3,40% de su presupuesto, Córdoba 7,49% tiene asignado y Entre Ríos 6,35%. Somos la Provincia que menos presupuesto tiene asignado al Poder Judicial”.

“Si esto no hay una repuesta del parte del gobierno de la provincia vamos a ir a una emergencia judicial. El gobernador nos eligió como enemigos y estamos preparados, de aquí en más, para si es necesario ir a un conflicto”, cerró.