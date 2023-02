La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, confirmó que la cartera que conduce cerró este miércoles el padrón de liquidación donde seguirán suspendidos más de 100.000 titulares del programa Potenciar Trabajo que hasta el momento no completaron el proceso de validación de datos requerido, y que tendrán 30 días más para realizarlo.

La ratificación por parte de la ministra se conoció en una jornada atravesada por una serie de cortes a nivel nacional y que afectaron particularmente a Rosario. Hasta el mediodía permanecieron interrupciones en los ingresos a la ciudad y hubo un acto central en la sede local de Desarrollo Social, ubicada en España al 500.

Tolosa Paz defendió el proceso de validación que 1.265.000 titulares de todo el país lo realizó en los tiempos estipulados por el Ministerio y destacó: “Vamos a hacer una transformación que nos permita tener certeza, porque no solamente es administrar lo público con la responsabilidad que se merece, sino es la posibilidad también de llegar a quienes no llegábamos con este dinero”.

Durante la jornada de protestas con foco en Capital Federal y también en Rosario, referentes de las agrupaciones piqueteras apuntaron contra la titular de Desarrollo Social por la baja a quienes no validaron sus datos. Al respecto, Tolosa Paz sostuvo: “En este Ministerio las cosas se están haciendo acorde al cumplimiento de las reglas y las obligaciones que todos tienen para con el programa".

A su vez, apuntó directamente contra Eduardo Belliboni, líder de Unidad Piquetera y dijo: “Belliboni y la Unidad Piquetera estuvieron muy acostumbrados desde el 2015 al 2019 a doblarle la muñeca a quien estuvo sentado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. No entienden que cambiaron las decisiones políticas”.

Por último, concluyó: "El piquete, la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo, el llevar a los pobres y pibas al acampe en la 9 de Julio con nenes de 4 años, no es la contraprestación del Potenciar Trabajo", y continuó: "Me da mucha tristeza ver esa Argentina en donde un sector de la Unidad Piquetera, para hacer política y para posicionarse en un año electoral, utiliza a la gente más pobre, incluso en contra de los propios intereses de su sector. Duele mucho pero con la firmeza de que estamos haciendo un bien no sólo a la política pública más importante del Ministerio sino a la Argentina que queremos construir, lejos de esa fotografía que quiere Belliboni".