A raíz del pedido de austeridad del presidente Javier Milei a sus ministros para planear las vacaciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, contó que viajará al exterior tras argumentar que debe evitar la exposición por tener hijos menores de edad. En tanto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se irá a Disney con sus nietos.

“Todos sabe donde me iba de vacaciones años anteriores y no voy a modificar mucho de lo que venía haciendo. Tengo hijos chicos y tengo que adaptarme a lugares por el nivel de exposición que tengo”, expresó en una entrevista al canal Todo Noticias.

En la misma línea, agregó: “Hace 15 años tengo la suerte de irme al exterior, con la particularidad de tener hijos chicos. Lo que pidió el presidente fue que seamos razonables, austeros, se utilizaron casos testigos pero solo para ejemplificar”.

“Desde que los chicos empezaron la primaria, los mellizos, mis nietos, tengo otro más, les había prometido que cuando terminaran la primaria, los iba a llevar a Disney”, explicó por su parte Bullrich en Radio Urbana Play sobre el vuelo a Estados Unidos que tiene planeado.

Y contó: “Me cayó justo este año, y fui y hablé con Karina [Milei] primero. Le dije que tenía un compromiso, un compromiso de honor con mis nietos. Los chicos vienen ahorrando plata desde que son chiquitos para ir a Disney”.

"La verdad es que me dijeron que sí, que estas promesas que son sagradas. Después me habló el Presidente y me dijo que por supuesto, que era un viaje con toda mi familia, ya pensado. Que era una promesa con los chicos, que la cumpla”, sumó la ministra.

Según revelaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas, Milei no rechazó destinos específicos sino que sugirió no frecuentar locaciones que representen ostentación. Además, solicitó que los días de descanso estén contemplados entre la última semana de diciembre y el mes de enero, y que se mantengan en alerta ante una potencial necesidad para trabajar de requerirse.

"No es cierto que se prohibieron lugares, se llamó a ser razonable con la vacaciones y que tengan sentido con lo que uno venía siendo su vida anterior. Se utilizaron casos testigos, pero la idea es mostrar que uno es una persona razonable”, puntualizó Adorni.