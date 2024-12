El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, manifestó la preocupación por la falta de respuesta de Nación al prolongado reclamo que Santa Fe (junto a otras provincias) realiza por la falta de mantenimiento y el mal estado de las rutas nacionales, y afirmó que “para Gobierno central las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible”.

El funcionario enumeró que “no cortan el pasto, no tapan los pozos, no tienen proyectos, cambian las cosas todo el tiempo, y políticamente nadie pone la cara. La Nación cobra impuestos al IVA, Ganancias, no saca las retenciones, pero no pone un peso en las rutas. Esa es la realidad: nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña, es una porteñocracia, y la verdad es que no les importa”, y recordó que por este motivo “el gobernador (Maximiliano Pullaro) pida que si no reparan las rutas, se las pasen a la Provincia”.

Falta de respuesta

Luego, Enrico se refirió a los accidentes fatales y dijo que “en las rutas hay muertos y lamentablemente va a seguir habiendo, pero a Nación no le importa. Les mando mensajes a los de Vialidad, les digo que hubo otro muerto, y falta que me pongan el disco de la risa. Ahora, si ese muerto que yo les cuento a los del gobierno de (Javier) Milei fuera en Capital Federal, en el Obelisco o en la General Paz, ahí sí tienen plata, porque para Buenos Aires sí tienen, pero para el interior no. Esa es la verdad”.

En ese sentido, el ministro reconoció que “la caída de la infraestructura vial es tan grande que andar un día de lluvia en las rutas nacionales que atraviesan la provincia es peligrosísimo. Nosotros también tenemos rutas provinciales en mal estado, pero al menos tenemos un plan, estamos sobre el tema. Pero a la Nación no le importa, es gente que viaja en avión por el mundo, es muy difícil que entiendan el problema”, y recordó que “desde la provincia le hemos dado asfalto a Nación para que repare sus pozos, en la (ruta) 11, en la 34, en la 168. Son 2.700 kilómetros de rutas nacionales que hay en Santa Fe. Le damos asfalto, les pedimos que nos den las rutas y no pedimos nada a cambio. Más no podemos hacer”.

Debido a la gravedad de la situación, Enrico mencionó que “el gobernador analizó la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia por esto, porque es insostenible lo que está pasando. Lo analizamos, lo hablamos, no nos gusta, pero alguien de la Nación tiene que poner la cara por esto”.

Licitaciones para obras en banquinas

Por otro lado, Enrico hizo mención al inicio de un plan de licitaciones para diferentes tareas de mantenimiento en banquinas de rutas santafesinas: “Nosotros tenemos en la provincia 9.800 km de banquinas -solamente estamos hablando rutas provinciales, sacando la autopista, que tiene un esquema de mantenimiento-. Entonces dividimos el territorio santafesino en 25 zonas, y sacamos a licitación todas las zonas juntas para hacer un esquema de corte, mantenimiento, calzada de banquina y destronque en todas las rutas provinciales. Todos los días estamos haciendo tres o cuatro licitaciones, hasta llegar a las 25. Ese es el plan que queremos poner en marcha para el verano”, concluyó.